Elezioni Empoli, l'appello al voto di Masi: "Noi siamo la vera sinistra"

“A Empoli la retorica del voto utile non ha fatto breccia. Perché nella nostra città esiste una vera alternativa, di sinistra civica, progressista, innovativa, ma soprattutto matura e competente. È la sinistra che si identifica in Buongiorno Empoli, nel Movimento 5 stelle empolese e in Siamo Empoli e che ha scelto me come catalizzatore dell’ampio malcontento che c’è in città. Ma soprattutto come portabandiera di un cambiamento radicale nel modello di gestione dell’amministrazione comunale. Con noi i cittadini tornano al centro del villaggio. Basta scelte calate dall’altro. Basta candidati nominati come fossero eredi al trono. Basta privatizzazioni di servizi pubblici essenziali. Possiamo scrivere una nuova storia e possiamo farlo sabato e domenica con la forza di una matita e il supporto di una scheda azzurra”.

Così Leonardo Masi, candidato sindaco di Empoli per la coalizione di sinistra civica, in Comune per Empoli, composta da Buongiorno Empoli, Movimento 5 Stelle e Siamo Empoli.

“Siamo maturi, pronti e determinati – spiega Masi – non abbiamo altri fini politici se non quello di dare a Empoli un governo dei cittadini. Per sanare le contraddizioni nate in questi 10 anni e riportare servizi in una terra dove il benessere non manca, ma dove le disuguaglianze sono così forti da aver lacerato il tessuto sociale. Una politica miope, attenta solo alle lucine e sensibile ai poteri più forti ha finito per svendere i servizi pubblici e noi vogliamo invertire questa tendenza. A partire dalla società che dovrà gestire acqua e rifiuti e che il Pd vorrebbe lasciare senza alcuna guida da parte degli empolesi, che finirebbero per subire le scelte di un pugno di dirigenti, senza avere voce in capitolo”.

“Empoli – conclude Masi – in questi ultimi anni si è risvegliata da un torpore che ha permesso a una classe dirigente di considerarsi infallibile. È da qui che ripartiamo, per costruire un nuovo futuro e una nuova visione per la Empoli che verrà”.

Fonte: Ufficio stampa