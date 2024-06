Modifiche al traffico in via Piemonte e San Martino

In un tratto di via Piemonte e via di San Martino saranno adottate alcune modifiche temporanee al transito e alla sosta per consentire la realizzazione di opere di urbanizzazione. Le disposizioni contenute nell’ordinanza 349 del giorno 5 giugno 2024 (https://shorturl.at/8Lxtk), entreranno in vigore a partire da lunedì 10 giugno 2024 fino al 31 dicembre 2024.

Entrando nel dettaglio, in via Piemonte, da lunedì 10 giugno 2024 a martedì 31 dicembre 2024, istituzione del divieto di transito nel tratto compreso fra l’intersezione con via di San Martino e via Piemonte civico 96, istituzione di divieto di sosta in via Piemonte nel tratto compreso tra il civico 75 e 83 sul lato dispari, tra il civico 88 e 96 sul lato pari, per consentire di effettuare manovre di inversione del senso di marcia, istituzione della segnaletica verticale indicante strada senza sfondo all’intersezione con via Veneto.

In via di San Martino, da lunedì 10 giugno 2024 a martedì 31 dicembre 2024, verranno istituiti il divieto di transito nel tratto compreso fra l’intersezione con via Piemonte e via Serravalle a San Martino, il divieto di sosta in via di San Martino nel tratto compreso tra il civico 65 e 67 per consentire di effettuare manovre di inversione del senso di marcia e la segnaletica verticale indicante strada senza sfondo all’intersezione con via Giro delle Mura Nord.

