Al lavoro Radio Lady e la Protezione civile dell'Empolese Valdelsa: allerte meteo in diretta e approfondimenti periodici

Un sistema di allerta meteo per l'Empolese Valdelsa che passa anche tramite l'emittente Radio Lady, dal 1981 presente sul territorio di Empoli, e rubriche radio periodiche per informare sulle buone pratiche della protezione civile.

È stato stipulato in questi giorni un protocollo tra l'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa e la XMedia Group Srl, società editrice di Radio Lady, Radio SeiSei Vintage e gonews.it.

Il progetto, a titolo gratuito e in sperimentazione per un anno, riguarda la diffusione sulle frequenze radio da parte dei sindaci e del Servizio intercomunale di Protezione Civile. Nello specifico, le allerte meteo verranno comunicate fin da subito alla redazione radio per la diffusione nell'arco di tutto il pomeriggio, con tutti gli aggiornamenti del caso anche nei notiziari radio locali. La diffusione sarà espressa anche nell'arco del weekend. In più ci saranno approfondimenti nel palinsesto radio dedicati proprio alla protezione civile con ospiti e argomenti a tema.

L'accordo, di base, punta ad allargare la capacità del Servizio intercomunale di Protezione Civile di informare i cittadini in merito alle allerte meteo, alle loro evoluzioni nel corso delle ore e alle eventuali comunicazioni in caso di emergenza.

Il sindaco delegato per la Protezione civile nell'Unione, Paolo Masetti, fa sapere che l'accordo raggiunto con Radio Lady andrà a incidere positivamente su di un aspetto complesso come quello della comunicazione, dell'informazione e dell'aumento della consapevolezza del rischio, necessario per affrontare in maniera efficace eventi che risultano essere sempre più intensi e improvvisi a causa di un ormai conclamato cambiamento climatico. Inoltre ricorda l'importanza delle norme di comportamento in caso di emergenza e il concetto di autoprotezione in un sistema, descritto dal codice di protezione civile, in cui i cittadini hanno certamente il diritto di essere informati ma anche il dovere di tenere comportamenti responsabili e razionali, seguendo le indicazioni diffuse dal sistema di protezione civile attraverso le tante modalità a disposizione che grazie al nuovo protocollo si arricchiscono in maniera strutturata di un nuovo strumento, la radio.

L'editore Alessandro Dimitrio si ritiene soddisfatto di questo nuovo accordo: "Siamo molto contenti di aver ufficializzato l'accordo dopo anni di reciproca collaborazione con la Protezione civile dell'Empolese Valdelsa. Questo ci permette di dare una finestra su un mondo spesso sottovalutato come quello della Protezione civile, ma che in momenti di emergenza diventa fondamentale. Imparare le buone pratiche in tempi di pace e metterle in pratica nei momenti di rischio è fondamentale e siamo orgogliosi di fare la nostra parte come radio storica su Empoli e il circondario".

Al coro si aggiunge Elia Billero, direttore di gonews.it: "Il nostro giornale online e le radio nascono come fonti di informazione immediata. In questo senso, riuscire a dare notizie tempestive riguardo a eventi potenzialmente impattanti sulla vita delle persone, rafforza la nostra presenza e ci rende sempre più qualificati nel nostro territorio di competenza".