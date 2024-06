Elezioni Certaldo, Damiano Baldini (Lega) lancia le sue proposte

Damiano Baldini, 27 anni, Consigliere Comunale uscente, annuncia la sua candidatura al Consiglio Comunale di Certaldo per la Lega, in sostegno del candidato a Sindaco Lucia Masini.

"Mi ricandido per continuare l’impegno al servizio dei cittadini di Certaldo," dichiara Baldini. "Credo fermamente in un futuro migliore per la nostra comunità e mi impegnerò a realizzare progetti concreti per migliorare la qualità della vita di tutti noi. Le mie proposte per Certaldo si concentrano su alcuni temi fondamentali. Innanzitutto, intendo rafforzare la sicurezza nelle nostre strade e abitazioni, oltre a combattere il degrado urbano, affinché tutti i cittadini possano sentirsi sicuri nel proprio Comune. Un altro punto chiave sarà la viabilità, con il prolungamento del doppio senso su Viale Matteotti, che si contrapporrà all’attuale e discutibile progetto. Inoltre, mi farò promotore della sostituzione dell’attuale sistema di raccolta rifiuti porta a porta, in favore di soluzioni alternative come le isole ecologiche con cassonetti intelligenti, che garantiranno una migliore igiene e pulizia nelle nostre strade, facilitando anche il passaggio sui marciapiedi.”

"La coalizione di centrodestra è unita e determinata ad attuare tutto il suo programma. Siamo convinti di costruire un futuro migliore per Certaldo" conclude Baldini. “Invito tutti i cittadini a votare per la Lega e Lucia Masini, per un programma solido e coerente, che mira a rendere Certaldo più sicura, efficiente e vivibile.”