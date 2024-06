Ultimo giorno di campagna elettorale, Bugetti: “Un viaggio bellissimo tra le mille anime della città”.

Tutto pronto in piazza dell’Universita’ per la festa di chiusura della campagna elettorale di Ilaria Bugetti, candidata sindaca del centrosinistra. Dalle 19 di oggi, 7 giugno, le sei liste che la sostengono, simpatizzanti e amici si ritroveranno tutti insieme per l’ultimo incontro conviviale prima dell’apertura dell’urne. Sarà l’occasione per fare il punto su questi due mesi e mezzo di campagna elettorale.

“E’ stato un viaggio bellissimo tra le mille anime della città. Ho incontrato tantissime persone e visitato molte aziende. - afferma Bugetti- Le loro storie di coraggio e di speranza, le loro aspettative e preoccupazioni per il futuro, mi hanno dato ancora più energia per assumermi la responsabilità di guidare la città nei prossimi cinque anni. Parlare con i cittadini, incontrarli nei territori dove vivono sarà la cifra della mia amministrazione se sarò eletta sindaca. La stella polare è e deve restare questa. Solo insieme possiamo davvero avere una città curata nelle piccole cose e strutturata per affrontare il futuro attraverso grandi progetti, una città che per sua natura corre e va sempre avanti ma che non lascia indietro nessuno. Sabato e domenica, si decide il futuro della nostra Prato. Mettiamoci al lavoro insieme per far si che Prato non rinunci mai a essere se stessa”.

Una serata di amicizia e musica per tirare il fiato dopo settimane di confronto, ascolto e campagna porta a porta. Un impegno collettivo che ha coinvolto quotidianamente tanti volontari. Un’occasione, questa, per ringraziarli uno per uno. “Partecipazione e condivisione sono e resteranno la nostra forza”, conclude Bugetti.

Fonte: Ufficio Stampa Ilaria Bugetti