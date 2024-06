Biblioteca e Palazzo Leggenda, una settimana di iniziative

Una nuova settimana di iniziative nel segno della lettura e dello stare insieme negli spazi della biblioteca comunale Renato Fucini e di Palazzo Leggenda. Si comincia domani, martedì 11 giugno 2024: dalle 16.30, in biblioteca, con ingresso da via Cavour 36, il gruppo Sferruzza Sferruzza aspetta tutte e tutti gli interessati per svelare i segreti del lavoro a maglia e all'uncinetto.

PALAZZO LEGGENDA - Spostandosi a Palazzo Leggenda, mercoledì 12 giugno alle 17 spazio a "Una torre di storie", letture animate per partecipanti da 4 a 8 anni di età: nella Torre di Palazzo Leggenda bambine e bambini diventano eroi e le storie si intrecciano con i loro sogni, grazie a libri magici da esplorare e a personaggi fantastici da incontrare. Giovedì 13 giugno alle 17 è in programma "Ciak si gira! Filma… Che ti rifilmo!", attività e laboratorio video per partecipanti da 8 a 12 anni di età. E’ consigliata la prenotazione. Proseguendo, il 14 giugno alle 17 in cartellone c'è "Arte in gioco. Acquario di carta", laboratorio creativo per partecipanti da 4 a 8 anni di età: immaginatevi un mondo incantato, dove le onde della fantasia si infrangono contro le pareti di un acquario di carta. Le mani dei bambini e delle bambine danzano con le forbici, ritagliando forme di pesci, alghe e coralli. Ogni taglio di carta diventa una finestra verso un mondo sottomarino fantastico. Sabato 15 giugno invece gli appuntamenti raddoppiano: alle 10.30 c'è "Dal libro al fare! Mappe: esplorando il Mondo con Creatività!", letture e attività per partecipanti da 6 a 10 anni per le quali è consigliata la prenotazione, mentre dalle 16 c'è "Dal libro al fare. Cartoline alla riscossa", letture e attività creativa da 4 a 8 anni. Anche in questo caso è consigliata la prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la biblioteca Palazzo Leggenda di via Paladini allo 0571 757873 o scrivendo a sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it.

WORKSHOP PSICOLOGICO - Un appuntamento per approfondire temi propri della nostra quotidiana come l'autonomia e la dipendenza. Per il progetto "Ora Leggiamo noi" finanziato dal Cepell, giovedì 20 giugno 2024 dalle 10.30 a Palazzo Leggenda si terrà il workshop psicologico "Autonomia e dipendenza. Differenze, similitudini e collegamenti tra due concetti apparentemente contrapposti", a cura dell'associazione Logos di Empoli: interverranno la dottoressa Franca Pittalis e il dottor Pierluigi Salvi. Durante l'incontro sarà affrontato il tema dell'autonomia e della dipendenza, analizzando le differenze ma anche i punti di contatto e i collegamenti esistenti tra questi due concetti che vengono comunemente considerati come contrapposti e dicotomici. Come consuetudine, l'evento è organizzato come un laboratorio psicologico esperienziale durante il quale, dopo una prima parte di introduzione teorica sugli argomenti trattati, verranno proposte specifiche attività sotto forma di lavori di gruppo, finalizzate a fare esperienza diretta e ad acquisire consapevolezza rispetto alle proprie esperienze e ai vissuti e meccanismi psichici collegati al concetto di autonomia e dipendenza. L'ingresso all'iniziativa è gratuito su prenotazione da effettuare chiamando lo 0571 757840 oppure scrivendo a biblioteca@comune.empoli.fi.it.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa