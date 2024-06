Elezioni Europee, FI in Toscana sfiora il 10%. Stella: "Orgogliosi"

"Il dato che emerge dalle Elezioni Europee non può che renderci entusiasti e orgogliosi del lavoro che abbiamo fatto in Toscana. Su base nazionale, Forza Italia sfiora il 10% e in Toscana incrementa i propri voti superando la Lega e diventando così il secondo partito del Centrodestra". Lo dichiara il coordinatore regionale di Forza Italia Toscana, Marco Stella.

"Rispetto alle politiche del 2022 - osserva Stella - Forza Italia in Toscana cresce di quasi 1 punto percentuale, passando dal 5,50% al 6,30%, un risultato merito dell'impegno e della passione dei nostri dirigenti, dei Coordinatori e dei nostri parlamentari Bergamini, Mazzetti e Tenerini che in questo anno non hanno mai fatto mancare il loro sostegno e sono sempre stati presenti sul territorio".

"Ringraziamo tutti gli elettori toscani che hanno scelto Forza Italia - aggiunge Stella - questo risultato dimostra che i cittadini premiano chi mette al centro della propria azione politica serietà, concretezza e proposte, ed è quello che abbiamo fatto in questa campagna elettorale, ed è quello che continueremo a fare, consapevoli che senza Forza Italia il centrodestra non vince. Questo oggi vale più di ieri".

"Il dato elettorale dimostra anche il fallimento dell'esperienza politica di Renzi e Calenda - è l' analisi -.L'unica forza politica che rappresenta il centro è Forza Italia, gli elettori moderati scelgono Forza Italia. Davanti a noi abbiamo un anno impegnativo in vista delle prossime elezioni regionali in Toscana del 2025, i dati dimostrano che possiamo vincere, occorre partire in tempo e scegliere le idee e la persona giusta. Come Forza Italia Toscana siamo orgogliosi di aver contribuito non solo all'eccezionale risultato del nostro Movimento, ma anche al grande successo personale del nostro segretario Nazionale AntonioTajani, che in Toscana ha preso quasi 16mila preferenze. Un ringraziamento di cuore a tutti i candidati Toscani alle Elezioni Europee che, con la loro campagna elettorale e le loro preferenze hanno contribuito al risultato del Partito".

Fonte: Ufficio stampa