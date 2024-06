Fiesole torna al PD, Scaletti vince le elezioni

C'è un comune nel Fiorentino che ha scelto chi lo guiderà per i prossimi cinque anni. A Fiesole si è votato per le amministrative nell'ultimo weekend e ora è ufficiale, il sindaco sarà Cristina Scaletti, a capo della coalizione di centrosinistra in cui c'è anche il PD. Ha ottenuto il 59,81% dei voti e otterrà 11 seggi.

Ha battuto Renzo Luchi, che a capo della civica Cittadini per Fiesole (eredità della passata sindaca Anna Ravoni) si prende il 23.04% dei voti e 3 seggi. Terzo invece il centrodestra di Edoardo Canino con 17,16% dei voti e 2 seggi.

Finito il secondo mandato, Anna Ravoni non si è candidata. A sfidarsi per la successione, come si è visto, tre parti: per il centrosinistra Cristina Scaletti con La Scaletti sindaco - Immagina Fiesole, per il centrodestra Edoardo Canino con Fiesole Magnifica, mentre Renzo Luchi era allaguida della civica Cittadini per Fiesole.