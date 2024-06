Alessio Mugnaini riconfermato sindaco a Montespertoli

Il 9 e 10 giugno si è votato nel Chianti in una delle cittadine simbolo del vino, si è votato a Montespertoli. Ora è ufficiale, il sindaco montespertolese sarà Alessio Mugnaini, a capo della coalizione di centrosinistra. Ha battuto Luciana Morelli, che a capo della coalizione civica con il centrodestra.

Montespertoli era uno dei pochi comuni dell'Empolese Valdelsa in cui il sindaco uscente ha scelto ricandidarsi e in questo caso, guidando una coalizione di centrosinistra, si è presentato Alessio Mugnaini. In campo anche la civica Montespertoli di Tutti con Luciana Morelli candidata.