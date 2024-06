Europee: il PD primo in Toscana con il 31,9%, ma Meloni la più votata. 40mila preferenze per Vannacci

Mancano solo due sezioni da scrutinare e si può fare un bilancio delle Europee 2024 in Toscana: il Pd è prima forza politica nella Regione, con il 31,91% e 527.265 voti, in calo rispetto ai 622.934 (pari al 33,31%) della tornata del 2019, ma migliorando rispetto alle politiche del 2022, quando al Senato ottenne il 26,4%. 'Campionessa' di preferenze, ne ha ottenute 125.560, è però Giorgia Meloni, mentre il secondo candidato più votato è il sindaco uscente di Firenze Dario Nardella a quota 60.436, che supera anche le 50.458 preferenze ottenute dalla segreteria Dem Elly Schlein.

Al secondo posto in Toscana c'è Fdi con il 27,42% e 453.198 preferenze, che compie un vero balzo in avanti rispetto alle precedenti europee. Nel 2019 il partito di Giorgia Meloni ottenne 92.233 voti, attestandosi 4,93%, e oggi compie un 'effetto sostituzione' rispetto alla Lega che nel 2019 'volò' 588.727 voti (il 31,48%) mentre oggi il Carroccio si ferma al 6,21% con 102.595 preferenze (in linea con le 123.321 alla Camera delle politiche), trainate dal generale Roberto Vannacci, votato da 37.028 elettori.

Terza forza politica nella regione è M5s che spunta l'8,2% e 135.775 voti, uscendo fortemente ridimensionato rispetto al 2019, quando ottenne 237.109 preferenze, pari al 12,68%. In calo anche rispetto alle politiche: 212.103 preferenze al Senato (11,3%).

Avs arriva al 7,55%, poi FI al 6,28%, raggiungono la sogli adi sbarramento Iv e +Europa con gli Stati Uniti d'Europa che si attestano al 4,8%. Bene, anche se senza raggiungere il quorum, Pace terra dignità, che alla sua prima prova elettorale spunta il 3% con 49.536 preferenze, attestandosi sopra Azione che si ferma al 2,81% e 46.375 voti.