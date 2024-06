Elezioni Chianni, Tarrini cala il tris: riconfermato sindaco

Andiamo a scoprire chi ha avuto la meglio alle urne a Chianni, in provincia di Pisa, anche se qui la situazione era piuttosto semplice. L'8 e 9 maggio si è votato anche nel piccolo comune dell'Alta Valdera e ha vinto il candidato Giacomo Tarrini con il 100% dei voti. L'affluenza è stata del 63,34%.

Ricordiamo che il comune di Chianni non supera i 15mila abitanti (arriva a malapena sopra i mille) e quindi non ci sarà il ballottaggio, ma qui lo 'spauracchio' era un altro. Tarrini, infatti, era presente alle elezioni da solo con la lista "Uniti per Chianni": per lui sarà il terzo mandato da sindaco. Non c'era una lista di opposizione e non è stata creata una formazione ad hoc.

La paura più grande era data dall'astensionismo che, però, come si è visto è rimasto sotto le soglie di guardia. Chianni era uno dei pochi comuni toscani al voto in cui era presente un candidato unico.