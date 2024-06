Bugetti si prende Prato, sarà lei la sindaca

A Prato adesso sono ufficiali i risultati delle elezioni dell'ultimo fine settimana. A guidare il comune sarà Ilaria Bugetti, a capo della coalizione di centrosinistra. Vince al primo turno e si prende circa il 53% dei voti. Ha battuto Gianni Cenni, che a capo della coalizione di centrodestra si prende poco più del 40%.

Non si andrà al ballottaggio dato che il vincente ha superato il 50% dei voti. Prato ha più di 15mila abitanti quindi l'ipotesi ballottaggio non era da scartare.

A Prato il sindaco uscente Matteo Biffoni non si poteva ricandidare per lo scadere dei 10 anni di mandato. Per il centrosinistra si è candidata Ilaria Bugetti a tentare di raccogliere il testimone. Il centrodestra presentava Gianni Cenni. Italia Viva supportava invece Marco Daneri. Tra gli altri candidati troviamo Jonathan Targetti con la lista Targettopoli, Paola Battaglieri per Rifondazione Comunista, Sinistra Europea e Alternativa per i Beni Comuni, Fulvio Castellari per il Pci.