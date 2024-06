Accoltellato 28enne dalla compagna ventenne, entrambi africani. Il fatto risale allo scorso 5 giugno nel Livornese, quando dopo una lite in strada il giovane è stato colpito con un coltello da cucina al petto. Gli accertamenti dei carabinieri, con l'aiuto delle telecamere, ha portato a chiarire che gli aggressori non erano ignoti ma la fidanzata del ferito. Il coltello utilizzato è stato recuperato in strada.