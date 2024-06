Elezioni Livorno, buona la prima per Salvetti con il 51,74%

Si sono concluse poco prima della mezzanotte di oggi, nei 172 seggi cittadini, le operazioni di scrutinio dei voti per l’elezione del Sindaco e il rinnovo del Consiglio Comunale. Lo spoglio era iniziato alle ore 14, mentre quello delle schede per il rinnovo del Parlamento Europeo si era svolto nella notte, subito dopo la chiusura dei seggi alle ore 23 di ieri domenica 9 giugno.

Il sindaco Luca Salvetti è stato riconfermato, avendo ottenuto al primo turno più della metà dei voti validi (51,74%).

Questi i risultati delle Comunali:

I voti validi per l’elezione del sindaco (dati non ufficiali) sono stati 72.439 pari al 97,01% dei voti espressi (74.671). I voti non validi sono 2.232 (693 schede bianche, 1.513 schede nulle, 26 schede contese). I voti espressi solo per il sindaco sono stati 3.989

Negli allegati i voti riportati nei 172 seggi cittadini dai sei candidati alla carica di sindaco e dalle liste che li appoggiavano, e i voti di preferenza dei candidati alla carica di consigliere comunale.

Risultati delle Europee

Per le europee (dati non ufficiali) i voti validi sono stati 71.713 e rappresentano il 95,86% dei voti espressi, che sono stati 74.808. I voti considerati non validi sono infatti 3.095, di cui 1.079 schede bianche, 2.000 schede nulle, 16 schede contese.

Questi i voti riportati nei 172 seggi cittadini dalle liste che si sono presentate per le elezioni europee:

LIBERTÀ voti 375 (0,52%)

FRATELLI D'ITALIA voti 14.965 (20,87%)

FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE voti 2811 (3,92%)

ALLEANZA VERDI E SINISTRA voti 6266 (8,74%)

LEGA SALVINI PREMIER voti 3892 (5,43%)

MOVIMENTO 5 STELLE voti 8839 (12,33%)

ALTERNATIVA POPOLARE voti 851 (1,19%)

STATI UNITI D'EUROPA voti 2402 (3,35%)

DEMOCRAZIA SOVRANA E POPOLARE voti 679 (0,95%)

PACE TERRA DIGNITÀ voti 2885 (4,02%)

PARTITO DEMOCRATICO voti 26043 (36,32%)

AZIONE - SIAMO EUROPEI voti 1705 (2,38%)

Dati sull’affluenza

Il voto a Livorno ha fatto registrare un’affluenza al di sopra della media nazionale, visto che, per le europee, sono andati a votare 74.808 cittadini livornesi, rispetto ai 133.387 iscritti nelle liste elettorali, e cioè il 56,08% degli iscritti (il 56,60% dei maschi e il 55,61% delle femmine).

Per le elezioni comunali l’affluenza è stata del 55,13% (il 55,43% dei maschi e il 54,84% delle femmine), essendo andati a votare 75.123 elettori su 136.265 iscritti.

L’affluenza delle comunali è risultata più bassa di quella delle europee in quanto, a parità di elettori votanti, il numero degli iscritti al voto per le europee era inferiore rispetto a quello per le comunali (una differenza di quasi 3mila voti) perché molti cittadini AIRE hanno chiesto di votare all’estero (ma lo si poteva fare solo per le europee e non per le comunali) e quindi erano stati cancellati dalle liste di Livorno per le europee.

Risultati online

Tutti i risultati sono disponibili online sul sito del Comune di Livorno (link diretto https://www.comune.livorno.it/risultati-elettorali).

Per consultare le preferenze, fare clic sul nome della lista.