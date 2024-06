Ripartono i mercoledì dello Chalet, i proventi a Atelier Shalom

Con la fine delle scuole e l’inizio del periodo di vacanza riprendono i MERCOLEDì DELLO CHALET con Dj set.

E’ iniziata alla grande la stagione estiva del Cocktail bar di San Miniato gestito ormai da alcuni anni da Shalom.

Questo anno il cartellone delle proposte prevede oltre al mercoledì per la serata dei giovani anche la musica dal vivo. Abbiamo già iniziato sabato scorso con il gruppo dei Radioattiva e proseguiremo il 30 giugno con B-sides e via via con cadenza più o meno quindicinale si alterneranno diverse band della zona per tutta l’estate. Inoltre ci saranno anche nell’ora aperitivo momenti culturali, presentazioni di libri, serate di solidarietà come quella con l’associazione Abbracciami e le serate dell’Aperitivo al tramonto con il Dramma popolare. Naturalmente non ci perderemo gli Europei di calcio, sarà possibile infatti godersi le partite al fresco con un drink e i nostri taglieri, panini e tante novità gustose.

Ritornando al Mercoledì si prevedono almeno per i prossimi due o tre mercoledì un afflusso più consistente di ragazzi e di giovani. Per questo motivo, in accordo con l'amministrazione comunale, metteremo a disposizione un servizio gratuito di Bus Navetta che inizierà alle ore 21,30 e terminerà alle 01,00 e sarà valido solo il mercoledì. Il bus navetta partirà dal parcheggio del Cimitero de La Scala (dove si può parcheggiare gratuitamente) e arriverà fino a piazza Dante (davanti allo Chalet) e viceversa, con corse continue. Shalom ricorda inoltre che la Ztl nel centro storico sarà presto di nuovo attiva dalle ore 21,00. È consigliabile, per chi non intende servirsi del bus navetta, salire a San Miniato da Fontevivo oppure da La scala e parcheggiare preferibilmente nel parcheggio Fonti alla Fate (quello con l'ascensore). In corso Garibaldi sarà predisposto comunque il senso unico in direzione centro a partire dalle ore 21,00 in modo da poter garantire sempre il passaggio di eventuali mezzi di soccorso. Per quanto riguarda ciclomotori e scooter è preferibile sempre parcheggiare o presso il parcheggio Fonti alle Fate oppure al tornante Belvedere (sotto lo chalet). In più sono vietate la vendita di bevande in vetro se non nelle strette vicinanze e pertinenze del locale. Misericordia e Vab garantiranno la loro presenza per il servizio di Primo soccorso, antincendio e regolamentazione del traffico.

Ricordiamo sempre che l’attività e i proventi dello Chalet vanno a sostegno del progetto Atelier Shalom attivo tutto l’anno a sostegno dei bambini e ragazzi di San Miniato e non solo, per lo svolgimento dei compiti scolastici, della socializzazione e dell’inclusione sociale e della formazione alla Pace e alla solidarietà.

