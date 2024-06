Giani: "Sostengo la candidatura di Carrara a capitale dell'arte contemporanea 2026"

“Sostengo la candidatura di Carrara a capitale italiana dell’arte contemporanea 2026". Lo ha detto il presidente Eugenio Giani dopo l'ufficializzazione della presentazione da parte del Comune di Carrara.

"Crediamo fortemente nell’arte contemporanea - ha proseguito Giani - in una regione che vanta uno straordinario patrimonio storico-artistico, architettonico e paesaggistico, celebrato e riconosciuto in tutto il mondo. Dobbiamo aggiungere oggi varie esperienze artistiche di rilievo e realizzazioni in grado di tracciare linee di 'continuità' o di rinnovamento rispetto alle evidenze del ricchissimo passato, e Carrara è in linea perfetta con una simile vocazione. Carrara città creativa Unesco, Carrara con il suo marmo, con il suo genio, grazie a questa candidatura, potrà cogliere adesso un’occasione preziosa per generare e potenziare sul suo territorio una rete fatta di tante attitudini e di eccellenze mettendole a sistema. E sarà questo un modo per dare un nuovo slancio alla promozione dell’arte contemporanea, alla rigenerazione urbana attraverso il recupero di spazi per la cultura e alla valorizzazione di giovani artisti locali e internazionali grazie all'impegno e al lavoro della sindaca Serena Arrighi”.

Fonte: Regione Toscana