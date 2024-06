Mugnaini festeggia la riconferma da tutte le sezioni: i più votati

4328: questo è il numero di elettori che ha votato Vivo Montespertoli, la lista di centrosinistra collegata alla ricandidatura a Sindaco di Alessio Mugnaini.

In termini percentuali, con il 62.73% dei voti la proposta di Mugnaini risulta la seconda più votata a Montespertoli dai tempi del “Blocco della Ricostruzione” che vinse le elezioni nell’immediato dopoguerra (1946). In termini di voti assoluti, Mugnaini aumenta i propri consensi di 439 voti nonostante il calo dell’affluenza (67.22% contro il 71.42% del 2019) e “stacca” di 1757 voti l’avversaria Luciana Morelli, che si ferma a 2571 voti (37.27%). Dal punto di vista dei numeri assoluti, peraltro, la lista Vivo Montespertoli ottiene il miglior risultato dal 2004, anno in cui il centrosinistra ottenne 4511 voti.

"Il voto delle amministrative ci spinge a continuare a lavorare per il bene di Montespertoli con ancora più grinta e determinazione” commenta il Sindaco, Alessio Mugnaini. “Siamo di fronte a uno dei migliori risultati elettorali della storia di Montespertoli e questo ci riempie di orgoglio e di responsabilità nei confronti della cittadinanza. Siamo grati ai montespertolesi e alle montespertolesi per la fiducia che hanno riposto in noi e siamo intenzionati ad andare avanti tutta, proprio come abbiamo promesso in campagna elettorale, per migliorare sempre di più il nostro posto del cuore. Lo faremo come sempre garantendo presenza, ascolto e fermezza nelle decisioni, stando a fianco della cittadinanza e tenendo sempre la porta aperta alle loro esigenze, alle loro critiche e ai loro sogni. Queste elezioni ci dicono in maniera inequivocabile che la nostra azione amministrativa è stata apprezzata e siamo convinti che lavorando sodo come abbiamo sempre fatto potremo rappresentare al meglio tutti, chi ci ha votato e chi non lo ha fatto" commenta il Sindaco, Alessio Mugnaini.

Un risultato, quello di Mugnaini e di Vivo Montespertoli, omogeneo su tutte e tredici le sezioni elettorali del territorio comunale, anche questo unicum nella storia elettorale recente del comune. In particolare, nelle sezioni elettorali del capoluogo Mugnaini ottiene rispettivamente il 64.96% (sezione 1), 52.53% (sezione 2), 60% (sezione 3), 59.23% (sezione 4), 61.89% (sezione 5), 60.69% (sezione 6). Nelle frazioni di San Quirico, Poppiano e zone limitrofe sul “colle”, invece, Vivo Montespertoli ottiene rispettivamente il 68.47% (sezione 7) e il 66.09% (sezione 8). Nelle frazioni di Montagnana, Anselmo e Baccaiano, afferenti alle sezioni elettorali 9 e 13 di Montegufoni, Mugnaini vince rispettivamente con il 63.10% e il 58.82%. Nella sezione 10 (Fornacette) il risultato è del 60.84%, mentre nella sezione 11 (Ortimino) Vivo Montespertoli ottiene il 67%. Risultato più alto rimane, comunque, quello della sezione 12 (Martignana), dove la candidatura di Alessio Mugnaini registra il 70.63% dei consensi.

Vivo Montespertoli ringrazia i cittadini e le cittadine che hanno dato fiducia alla proposta politica a sostegno del Sindaco Mugnaini e desidera ringraziare pubblicamente anche tutti i volontari e i partiti politici (Partito democratico, Uniti a Sinistra, Azione) che si sono spesi per la riuscita di questa elezione amministrativa.

Un sentimento di gratitudine particolare, infine, va ai candidati e alle candidate in Consiglio Comunale: Daniela Di Lorenzo (422 preferenze), Sara Benedetti (57 preferenze), Angelita Borgheresi (84 preferenze), Stefania Borghi (133 preferenze), Raoul Ciambotti (127 preferenze), Ennio Fulignati (178 preferenze), Alessio Gallerini detto Ale (220 preferenze), Jessica Ghizzani (175 preferenze), Giacomo Giusti (152 preferenze), Loredana Pacifici (22 preferenze), Andrea Pippucci (155 preferenze), Elisabetta Rettori (821 preferenze), Chiara Ribechini (115 preferenze), Margherita Sergi (73 preferenze), Paolo Vignozzi (204 preferenze), Ottavia Viti (222 preferenze).

Nelle prossime ore è attesa la nomina della giunta comunale. Già nota la conferma di Marco Pierini come vicesindaco, come annunciato nelle prime settimane di campagna elettorale proprio da Mugnaini.