Palio di Siena: priori, capitani e fantini ancora uniti nella donazione

Le contrade e il mondo del Palio di Siena in prima fila per rinnovare il gesto di solidarietà e generosità più bello: nuova donazione di sangue collettiva da parte di priori, capitani, mangini e fantini, organizzata dal Gruppo Donatori di Sangue delle Contrade. Si tratta di un evento che è diventato ormai una piacevole tradizione al Centro Emotrasfusionale dell’Azienda ospedaliero-universitaria che, in ben due occasioni nel 2023 (14 giugno, Giornata mondiale del Donatore di Sangue, e 1° dicembre, chiusura dell’anno contradaiolo), ha ospitato le donazioni collettive di fantini e dirigenti di contrada. La prima storica donazione “a tema Palio” risale invece al 2019.

"Nel giro di pochi mesi ci troviamo nuovamente a condividere questo bel gesto di generosità che rappresenta la più viva testimonianza della sensibilità della città di Siena e delle Contrade – ha commentato il direttore generale dell’Aou Senese, il professor Antonio Barretta -. Siamo onorati e non possiamo che ringraziare di così tanta solidarietà ricevuta da parte di Siena".

"Il legame tra Contrade e ospedale ha radici profonde – ha aggiunto Paolo Rossi, presidente Gruppo Donatori Sangue Contrade –. La sensibilità dimostrata da fantini, priori capitani e mangini rappresenta un ulteriore stimolo per proseguire nella nostra opera di sensibilizzazione e profondere un impegno ancora maggiore".