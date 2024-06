Da Siena, Colle Val d'Elsa e Poggibonsi in autobus fino al mare

Da sabato 15 giugno partiranno i Mare Bus di Tiemme da Siena, Poggibonsi e Colle Val d’Elsa verso alcune località della costa toscana, delle province di Livorno e Grosseto. Ogni mattina, per tutta l’estate, le spiagge di Follonica, Castiglione della Pescaia, Marina di Grosseto, Principina a Mare e Piombino saranno raggiungibili in autobus. Alla sera il ritorno.

Per usufruire del servizio Mare Bus sarà necessaria la prenotazione online sul sito di Tiemme. I biglietti possono essere acquistati nei punti vendita autorizzati, sul sito Tiemme, sull’App Tiemme Spa, scaricabile gratuitamente da Google Play e App Store e a bordo, previa verifica della disponibilità dei posti.

Queste le linee Mare Bus previste:

Linea M1 da Poggibonsi, Colle e Siena verso Principina, Marina, Castiglione, Follonica. Da sabato 15 giugno, tutti i giorni da Siena, alle ore 7.30, partirà la linea M1 con destinazione Principina a Mare, Marina di Grosseto e Castiglione della Pescaia e Follonica. La M1 partirà alle ore 6.55 da Poggibonsi in Piazza Mazzini, per poi fermarsi a Colle Val d’Elsa in Via Bilenchi alle 7.05 e fare tappa prima alla Stazione ferroviaria di Siena alle ore 7.30 e poi in Via Tozzi alle 7.45, in Via Nazario Sauro alle 7.46, a Colonna San Marco alle ore 7.49 in Massetana Romana alle 7.51. La linea M1 arriverà alle 9.05 a Principina a Mare, alle 9.20 a Marina di Grosseto, alle 9.32 a Castiglione della Pescaia e a Follonica alle ore 10.09.

Linea M2 da Siena a Follonica e Piombino. Da sabato 15 giugno, sempre da Siena sarà attiva anche la linea M2 con direzione Follonica e Piombino. La partenza è prevista alle ore 7.35 dalla Stazione Ferroviaria di Siena, con coincidenza da Poggibonsi e Colle di Val d’Elsa, per poi fermarsi alle ore 7.50 in Via Tozzi, alle ore 7.51 in Via Nazario Sauro, alle ore 7.54 alla Colonna San Marco e alle ore 7.55 in Massetana Romana. La linea M2 arriverà a Follonica alle ore 9.25 e a Piombino Porto alle ore 10.15.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al servizio Info Mobilità chiamando il numero 800100403 da telefono fisso oppure il numero 199122344 da cellulare.

Fonte: Ufficio Stampa