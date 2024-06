Ballottaggio Empoli, Poggianti: "Disponibilità a dialogare ma solo sui contenuti del programma"

Disponibilità a dialogare ma solo sui contenuti del programma elettorale. È la sintesi di quanto emerso nella riunione di ieri sera presso la Casa del Centrodestra in piazza Farinata degli Uberti a cui ha partecipato Andrea Poggianti insieme ai candidati alla carica di consigliere comunale della lista Centro Destra per Empoli e La mia Empoli-lista civica che lo hanno sostenuto nella sua corsa per diventare Sindaco. Il riferimento è ad Alessio Mantellassi e Leonardo Masi, i due candidati che in base al responso delle urne sono usciti sfidanti per il ballottaggio.

“A margine di questo incontro – spiega Andrea Poggianti – ho raccolto la disponibilità a parlare di Empoli con entrambi i candidati che si sfideranno al ballottaggio, certi che il nostro posizionamento sposterà gran parte dell’elettorato di centro destra che ripone fiducia in me come colui che già per due volte è stato candidato Sindaco per quest’area politica. Chi invece ha ottenuto metà dei voti del centro destra e di Fratelli d’Italia, dal risultato delle elezioni europee alle amministrative comunali, non può certo ritenersi interprete autorevole di questa parte politica. Il sostegno di oltre il 12% intorno alla mia candidatura, senza simboli nazionali di partito, è merito della militanza di tutti i candidati alla carica di consigliere comunale delle liste che mi hanno appoggiato e della presenza costante sul territorio negli anni, nel solco di una chiara e coerente dimostrazione dei valori del centro destra”.

Al termine della riunione è stato conferito il mandato all’ex candidato Sindaco Andrea Poggianti unitamente ai delegati Gabriele Chiavacci e Dessislava Giordano della lista Centro Destra per Empoli, Chiara Tronnolone e Lisa Innocenti per la lista civica La Mia Empoli, di incontrare in forma di delegazione i due sfidanti al ballottaggio laddove questi ultimi desiderino confrontarsi.

“Siamo certi che il posizionamento e la linea che indicherà la mia coalizione – aggiunge Poggianti – faranno breccia nel cuore e nelle coscienze di tutti gli elettori di centro destra. Come ex candidato Sindaco sento forte la responsabilità delle indicazioni di voto per il ballottaggio e qualunque sia la decisione non sarà presa a cuor leggero ma sarà frutto di un’attenta riflessione sulle proposte programmatiche di quelli che fino a ieri erano i nostri avversari politici. Come ho sempre detto, il vero centro destra non si vende e non si svende”.

Fonte: Ufficio Stampa