Ballottaggio Signa, Catalano (Cdx): "Contenta di quanto fatto"

"Sono molto soddisfatta del nostro risultato al primo turno. Da 0 a 40% è un primo grande risultato. Sapevo che avremmo ottenuto il ballottaggio. E a Fossi dico che andarci vicino non conta". Lo ha detto oggi Monia Catalano, candidata sindaco, nel corso di una conferenza stampa. "Fino a quasi 6 mesi fa - ha proseguito Monia - non esistevamo come progetto civico unitario intorno al mio nome, ma alle urne ho convinto oltre 3000 elettori sovrani a votarmi. Era il mio obiettivo portare un sindaco uscente, che evidentemente non ha convinto nemmeno chi si riconosce nel centrosinistra, al ballottaggio, un'occasione storica". "La differenza vera tra me e Fossi è solo una: lui ha già governato e ha governato male. Io rappresento un cambiamento". Un passaggio, quindi, sui possibili apparentamenti: "Noi abbiamo accolto tutti coloro che hanno accettato le nostre regole e, per questo, sono disponibile a dialogare con tutti. Ho conosciuto De Franco, lo stimo, ha competenze importanti e sono apertissima a un dialogo con le regole che abbiamo già posto per tutti gli altri". Catalano ha ripercorso anche i progetti per la città nati da un percorso di ascolto che proseguirà anche dopo le elezioni: "I parcheggi gratuiti per i residenti con disco orario, il decoro urbano e una maggiore sicurezza, il ritorno del mercato in piazza, un intervento sulle tasse, uno snellimento della burocrazia comunale. Interverremo anche su via Roma che, ora come ora, è ridotta a un viottolo di campagna". E in merito agli acquisti una stoccata a Fossi: "Non c'è stato un piano strategico prima dell'acquisto di tutti questi immobili, il cui ritorno per la collettività è tutto da verificare. Oltreché economicamente azzardato, trovo tutto questo moralmente sbagliato perché Fossi ha posto sulla testa dei cittadini di Signa un debito. Quando saremo dentro, guarderemo bene i conti e le carte". Sulla composizione della giunta: "Le scelte rispetteranno il voto degli elettori, fermo restando che metteremo al centro competenze".

Fonte: Ufficio stampa