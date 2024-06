Empoli, scouting con l'intelligenza artificiale: il progetto con IBM e Computer Gross

Empoli FC, IBM e Computer Gross presentano oggi Talent Scouting, un innovativo strumento di intelligenza artificiale generativa, che l’Empoli FC utilizzerà per fornire al proprio team di scouting un'identificazione e una valutazione completa dei potenziali calciatori, basata sulla raccolta e analisi dei dati.

Un programma che sfrutta l'elaborazione del linguaggio naturale e i modelli di intelligenza artificiale generativa per cercare e analizzare enormi quantità di informazioni presenti nei database esistenti, con l’obiettivo di valutare i profili dei potenziali futuri calciatori del club.

Costruito su watsonx, la piattaforma di AI generativa e dati di IBM per le aziende, questo programma si integrerà con la suite esistente di applicazioni e di dati finora utilizzati da Empoli FC. IBM watsonx è la piattaforma che unisce le potenzialità dell’intelligenza artificiale generativa con l’apprendimento automatico. Partendo da un’applicazione già esistente, grazie alle tecnologie IBM, verranno implementate e sviluppate nuove funzionalità attraverso un motore di clustering, che andranno a inserire i calciatori all’interno di insiemi dalle caratteristiche omogenee, semplici da consultare al fine di individuare profili interessanti. Talent Scouting inoltre è in grado di collegare ogni giocatore alle applicazioni dati dell’Empoli FC per ottenere approfondimenti sulle statistiche e analisi delle sue prestazioni.

Computer Gross, anche in virtù del recente annuncio del nuovo Competence Center a disposizione dell'ecosistema dei Business Partner dedicato all’AI generativa di IBM, prosegue nella pluriennale partnership con entrambe le realtà, IBM ed Empoli FC, confermandosi a disposizione dell'ecosistema grazie alle competenze dei suoi esperti e alla profonda conoscenza del settore.

“Da tempo lavoriamo con il nostro Main Sponsor Computer Gross per sostenere con la tecnologia le nostre performance. – ha dichiarato la Vice Presidente e Amministratore Delegato dell’Empoli Football Club Rebecca Corsi - Adesso abbiamo la possibilità di innovare grazie all’intelligenza artificiale di un partner di assoluto rilievo come IBM. Lo scouting è per noi di primaria importanza e avere la possibilità con le tecnologie attuali, di individuare i nostri futuri talenti in modo sempre più rapido e preciso è un vantaggio non di poco conto. Grazie a Computer Gross, un vero e proprio partner da oltre 20 anni, sempre vicino alle sorti della nostra squadra e primo tra i tifosi azzurri, possiamo lavorare con uno dei leader di settore per creare uno strumento che possa migliorare quanto già in nostro possesso e che, ne siamo convinti, ci porterà ad ottimizzare ancora di più il nostro lavoro”.

“Siamo orgogliosi di poter mettere a disposizione dell’Empoli FC il potenziale di watsonx, la piattaforma di AI generativa di IBM, per migliorare l'accuratezza e l'efficacia del processo di reclutamento dei giocatori. - ha dichiarato Stefano Rebattoni, Presidente e Amministratore Delegato di IBM Italia. - L'AI rappresenta un punto di svolta per aziende e società che vogliono modernizzare i loro processi e mettere a disposizione dei propri collaboratori innovativi strumenti per potenziare il loro operato. E lo sport non fa eccezione. In questo caso nel calcio, producendo insight attendibili e spiegabili, che rendono più efficiente e qualitativo il lavoro di chi investe nello scouting e nella selezione di nuovi talenti”.

“Quello che si è appena concretizzato si inserisce in un contesto davvero importante e significativo per noi. Sono oltre venti anni infatti che, sebbene su fronti diversi, siamo al fianco di IBM e dell’Empoli Football Club.” – ha affermato Paolo Castellacci, Presidente di Computer Gross – “Questa bellissima storia è fatta di tante componenti: da una parte, parlando dell’Empoli FC, c’è la nostra passione sportiva, il legame profondo anche in qualità di Sponsor e il ritrovarsi in quelli che sono valori condivisi, come l’attaccamento al territorio, la fiducia e la valorizzazione dei giovani; dall’altra abbiamo IBM, che sin dall’inizio della nostra collaborazione ha rappresentato un punto di riferimento e un’ inesauribile fonte di innovazione. Riuscire a lavorare in totale sinergia ad un progetto così importante, basato su quello che è il principale trend del 2024, l’AI, in quello che per noi è il trentesimo anniversario di attività, rappresenta un mix di emozioni e di soddisfazione. Una bella combinazione che ha portato una delle maggiori innovazioni di IBM a tradursi in quest’attività con l’Empoli FC, che per Computer Gross è storia, passione e tradizione”.

Talent Scouting offrirà all’Empoli FC un ulteriore vantaggio competitivo. L’identificazione dei talenti, e le conseguenti decisioni d’acquisto, rappresentano il cuore del business per una società sportiva, e non solo. Questo approccio automatizzato, che combina le funzionalità degli strumenti utilizzati attualmente con l'AI generativa, è progettato per migliorare ulteriormente il processo di identificazione dei giocatori e per aiutare il Club a prendere decisioni sull'acquisto più efficienti e informate, sostenendo il lavoro degli osservatori nella ricerca oggi basata sulle metriche e l’osservazione umana delle prestazioni dei giocatori, che non possono essere misurate così facilmente sul campo.