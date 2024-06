Ikea a Sesto espone le piastrelle della Cooperativa Made in Sipario

IKEA si lega ad una realtà locale artigianale per il suo negozio di Sesto Fiorentino: all’interno dell’area dedicata al bagno, infatti, IKEA ha scelto di supportare il progetto Slow Tile acquistando ed esponendo le piastrelle decorate a mano dagli artisti speciali della Cooperativa Made in Sipario Onlus.

Nata nel 2011, la Cooperativa Sociale impiega ragazzi con disabilità intellettiva o in situazione di fragilità, offrendo loro una concreta occasione di realizzazione personale e di crescita professionale. “Made in Sipario” è oggi un laboratorio di artigianato artistico qualificato che coniuga competenze e obiettivi sociali, capace di produrre oggetti che siano poi acquistati perché sono “belli, utili e non solo solidali”.

Da questa realtà è nato a Firenze il progetto “Slow Tile”, una collezione di piastrelle decorate a mano dai ragazzi della Cooperativa, in collaborazione con esperti della ceramica e del design e che vede oggi il supporto concreto di IKEA che rende accessibile a tutti i visitatori le loro belle creazioni.

“La passione e la creatività dei giovani artigiani della Cooperativa Made in Sipario ci hanno conquistato e per questo abbiamo fortemente voluto sceglierli per allestire un’area del nostro negozio” commenta Carlo Guandalini, Responsabile del negozio di IKEA Sesto Fiorentino “Grazie alle dimensioni del nostro brand e ai tanti visitatori che ogni giorno accogliamo, possiamo contribuire a far conoscere una realtà imprenditoriale innovativa del territorio ed essere fonte d’ispirazione per chi crede nel potere creativo della diversità”.

Venerdì 14 giugno alle ore 17:00 lo store fiorentino invita i suoi clienti a scoprire il progetto e a prendere parte attiva ad un workshop dedicato per far emergere la propria creatività, dando seguito alla tradizione toscana della lavorazione della ceramica