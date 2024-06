Cena di paella in Corso Mazzini, i ringraziamenti del Comitato Lastre

Mercoledì 12 giugno il Comitato Lastre di Santa Croce sull'Arno ha organizzato una speciale cena di paella per le vie del centro storico. In corso Mazzini in tantissimi hanno assaggiato il piatto tipico spagnolo e hanno assistito allo spettacolo di luci organizzato per l'occasione.

"In uno scenario da favola grande cena di paella alle Lastre, grazie a tutti quelli che l'hanno condivisa con noi e sempre un piacere stare insieme. Un ringraziamento particolare a coloro che hanno reso possibile tutto questo KLF tecnokimica e la ditta REICA Pontedera per l'allestimento, grazie" dicono dal Comitato Lastre.