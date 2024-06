Ballottaggio, Fratelli d'Italia Empoli: "Poggianti ha rivelato il fine della sua strategia"

Il 23 e 24 giugno, a Empoli, ci sarà il primo ballottaggio a tre della storia: la sinistra PD, la sinistra radicale, e l'aspirante sinistra del "vero centrodestra" targato Poggianti: con la differenza che i primi due sono legittimati dal corpo elettorale, mentre il terzo, arrivato quarto con un misero 12%, cerca di accreditarsi come il possibile ago della bilancia ritenendo di essere ancora seguito da un elettorato che ha finalmente scoperto di essere stato ingannato per tutta la durata della campagna elettorale.

Poggianti non ha perso tempo a rivelare il suo vero volto e la sua necessità di credersi soggetto politico capace di indirizzare le scelte future anche nel centrosinistra e nella sinistra più radicale di cui, ora, dopo averne fatto un bersaglio ideologico - da cui si dichiarava distinto e distante per storia, valori e ideologie - vorrebbe unirsi in un abbraccio evidentemente interessato dalla necessità di avere qualche incarico retribuito a carico dei cittadini empolesi.

Finalmente Poggianti ha rivelato il fine della sua strategia tesa a spaccare il centrodestra per essere libero di gettarsi tra le braccia della sinistra empolese, qualunque essa fosse.

Fratelli d'Italia, dunque, ringrazia Poggianti per aver consentito al popolo di centrodestra di rendersi conto della grande truffa ordita ai suoi danni nella vana speranza di raccogliere le briciole di una tavola alla quale nessuno lo ha invitato, ma soprattutto alla quale nessuno lo vuole.

Fonte: Fratelli d'Italia Empoli