Gaza Calling torna al CSA Intifada: mostra fotografica e uno spettacolo teatrale a tema Palestina

Gaza Calling torna al CSA INTIFADA per un evento speciale mercoledì 19 giugno. Un evento che propone una mostra fotografica e uno spettacolo teatrale a tema Palestina. Una serata che sostiene e vuol mantenere alta l'attenzione sulla causa del martoriato popolo palestinese. Mentre scriviamo il governo israeliano di Netanyahu sta continuando la propria politica di sterminio contro i palestinesi e addirittura, con il supporto politico e militare dei Paesi occidentali, minaccia la stessa disumana soluzione contro il Libano. Noi continuiamo a stare dalla parte giusta, dalla parte degli oppressi e di esseri umani innocenti. La stessa parte dove resistono, con rinnovato impegno, gli studenti italiani e di tutto il Mondo che occupano aule e facoltà universitarie, nel silenzio assordante dei mass media dominanti. Continuiamo a sostenere il popolo palestinese con le nostre armi: la militanza politica, la promozione di occasioni culturali e la continua tensione verso la giustizia sociale. Per questo invitiamo tutt* a partecipare alla serata di mercoledì 19 giugno al CSA INTIFADA. Dalle 19 aperitivo per tutti gli stili alimentari. Mostra fotografica del fotografo palestinese Wahqj Bani Maufleh e alle 21.30 spettacolo teatrale di Key. Restiamo umani! Palestina libera!

CSA intifada /Comunità in Resistenza