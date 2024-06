Appello al voto di Altini (cdx) al ballottaggio: "Elettori di Gussetti, non sprecate il vostro voto contro l'amministrazione"

I risultati della prima tornata elettorale ci restituiscono un dato importantissimo su cui basare una riflessione profonda: la maggioranza dei sanminiatesi vuole dare un taglio netto con l'attuale amministrazione comunale. La maggior parte degli elettori non ha scelto il sindaco uscente.

Questo tema ci dona consapevolezza e nuova responsabilità. Avevo già scritto di come, dopo la soddisfazione per il risultato delle urne, ci fosse la necessità di praticare nuovamente quell'ascolto trasversale e generalizzato, che ci ha contraddistinto in campagna elettorale e che ci ha permesso di conoscere e farci conoscere.

A maggior ragione in vista del ballottaggio: molte forze in campo condividono con noi valori e punti programmatici. Su queste certezze dovremo consolidare un dialogo costruttivo, che faccia sì che il condivisibile sia mostrato a tutti gli elettori affinché possano finalmente veder concretizzato il desidero di un taglio netto col passato e con un modo di governare che ha sempre anteposto le poltrone al benessere generale. Un sistema che ha partorito immobilismo su tutti i fronti.

Faccio questo appello al voto perché sono certo che i sanminiatesi desiderano un'amministrazione nuova e senza cordoni ombelicali col passato. Necessita ancora di più fare squadra per unire sforzi e intenti. E dovremmo farlo soprattutto con coloro che nonostante ci accusassero di fare gli interessi del Pd prima delle elezioni adesso si rifiutano di collaborare razzolando peggio di come predicavano.

Mi riferisco a Lucio Gussetti. Con un'uscita pubblica ha lasciato liberi i suoi elettori di votare, quando in tutta la campagna elettorale si è schierato contro l'attuale sindaco e i suoi programmi. Questa è la vera mancanza di coerenza in cui non vorremmo mai cadere. Succede, a mio avviso, a chi guarda all'apparenza più che alla sostanza delle cose. Comportamenti che tradiscono il suo elettorato.

E a quell'elettorato, e in particolare alla parte sana e autentica della sua lista animata dall’amore per San Miniato, rivolgo un pensiero particolare: siete stati lasciati soli. Fate in modo che il vostro primo voto e il vostro impegno non vadano vani. Non permettete alla vecchia Amministrazione di continuare a governare in un modo che vi ha già convinti l'8 e il 9 giugno scorsi a votarle contro. Siate coerenti fino in fondo: lo dovete a voi stessi, ai nostri ideali, ai nostri programmi comuni, ma soprattutto a San Miniato. Forza San Miniato. Viva San Miniato.

Fonte: Comitato elettorale Michele Altini Sindaco