Comitato aperto per una birra per la chiusura di campagna elettorale di Masi

Una grande lavagna in sughero con centinaia di post-it da attaccare per descrivere la Empoli Che Verrà. Una cassa con un microfono aperto a tutti coloro che vorranno mandare un breve messaggio di cambiamento ai cittadini pronti a tornare alle urne. E naturalmente la sede del comitato elettorale aperta a chiunque desideri passare qualche ora o qualche minuto, a bere una birra (rigorosamente free), ascoltare un po' di musica e parlare del futuro di Empoli.

Una Open Night, insomma, all’insegna della partecipazione ma anche del colore e della gioia, a perfetto coronamento di una campagna elettorale intensa, propositiva e piena di energia.

"Il cambiamento parte da ciascuno di noi – spiega Masi - per questo vogliamo dare agli empolesi la possibilità di mandare loro un messaggio alla città con un microfono aperto che è un invito, soprattutto, a tenere la mente aperta. Perché il cambiamento non è un salto nel buio, al contrario. È una spinta verso il futuro e verso una città più vivace, vivibile, colorata e soprattutto partecipata. Una città dove non si dovrà temere di svegliarsi la mattina e trovarsi un’antenna sul palazzo affianco o un gassificatore sotto casa. Una città dove la pianificazione urbanistica non guarderà al territorio come uno spazio da coprire di cemento, ma una risorsa da valorizzare e difendere. Una città in cui l’innovazione e la ricerca saranno volani di attrazione di professionisti, imprese e saperi. Dove i servizi pubblici rimarranno pubblici e le assistenze territoriali verranno potenziate. Una città con una politica di cui ci si potrà fidare, perché saprò prima di tutto ascoltare".

La Open Night prenderà il via venerdì 21 giugno a partire dalle ore 19 in piazza Farinata degli Uberti, 12 e terminerà prima delle 23.59.