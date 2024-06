Fair Play Menarini, consegnato il Premio speciale Fiamme Gialle ‘Studio e Sport’

Consegnato oggi a Palazzo Strozzi Sacrati il Premio speciale Fiamme Gialle ‘Studio e Sport’. Istituito in collaborazione con il CONI Toscana e i Gruppi Sportivi della Guardia di Finanza, viene attribuito ogni anno a giovani campioni che si sono distinti per aver raggiunto risultati eccellenti sia a livello sportivo che in ambito scolastico. Il premio rientra nell’ambito del Premio Internazionale Fair Play Menarini.

A riceverlo, nel corso della cerimonia di premiazione alla quale ha partecipato, tra gli altri, anche il presidente della Regione Eugenio Giani, Agnese Mori, vincitrice della Coppa Europa Juniores 2022 di pattinaggio artistico a rotelle a pochi mesi di distanza dal conseguimento del diploma di maturità al Liceo delle Scienze Umane con 100/100. Il premio ricevuto le consentirà di allenarsi al Centro Sportivo della Guardia di Finanza di Castelporziano, assieme agli altri due giovani finalisti del Premio: la promessa del basket Guido Pellegrini ed il campione di pattinaggio freestlyle in linea Alessandro Cosentino.

“Oggi – ha detto Eugenio Giani - è una delle tappe che compongono il percorso di assoluto spessore e significato del Premio Internazionale Fair Play Menarini, con la consegna di un altro riconoscimento importante. Un modo per rendere omaggio ad una giovane atleta che è stata non soltanto capace di raggiungere un titolo sportivo di grande valore, ma allo stesso tempo di diplomarsi con il massimo dei voti riuscendo coniugare brillantemente pratica sportiva e studio. Che poi è l’essenza del premio istituito dalla Menarini, il quale annovera tra i vincitori donne e uomini che con i loro successi sportivi e le loro carriere sono riusciti a promuovere il legame tra sport ed etica. Menarini – ha aggiunto Giani - ha sempre saputo legare il proprio sviluppo industriale ad iniziative come queste, che puntano proprio ad esaltare il messaggio che può arrivare dallo sport ed essere fonte di ispirazione per tanti giovani. Vorrei ringraziare Agnese, ma anche Guido e Alessandro, per aver saputo cogliere perfettamente lo spirito di questo riconoscimento ed essereuna fonte di ispirazione per tante altre ragazze e ragazzi”.