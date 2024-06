Le migliori (o peggiori) foto di questa campagna elettorale

Cosa resterà di questa campagna elettorale, potremo dire parafrasando Raf? Dato che in alcuni comuni al ballottaggio ancora non è finita (e i giorni che rimangono difficilmente saranno di distensione vista la posta in palio) abbiamo deciso adesso di pubblicare una maxi-gallery con le foto più simpatiche, assurde, talvolta comiche, dei candidati sindaco (o dei sindaci uscenti) nel corso di questi mesi. Alcuni sono scatti pensati ad hoc, altri sono 'naturali' catturati durante il corso degli eventi (anche a elezioni concluse). Sono tutte provenienti dai profili social degli stessi protagonisti degli scatti. Ci scuseranno i candidati che sono stati esclusi, evidentemente è mancato il materiale fotografico. Buona visione a tutti!