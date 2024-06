Ballottaggio San Miniato, salta accordo Pd-Filo Rosso per Giglioli: "Inizio di un percorso per alleanza di centrosinistra"

Il Partito Democratico di San Miniato, comunica, con rammarico, di non essere riusciti ad arrivare ad un accordo che portasse ad un apparentamento con la lista Filo Rosso per il prossimo ballottaggio. Per il nostro partito non si sarebbe trattato di un mero accordo elettorale per vincere le elezioni a sindaco del comune di San Miniato, ma il primo passo di un accordo politico con alla base un programma di mandato con cui condividere il governo del comune per i prossimi 5 anni. Ringraziamo i rappresentanti della lista Filo Rosso per aver raccolto il nostro invito e per l’atteggiamento costruito e propositivo.

La discussione sugli aspetti programmatici ci ha visto convergere su molti punti, mentre pochi altri temi, soprattutto a causa del poco tempo a disposizione per approfondirne gli aspetti e confrontarsi sulle possibili soluzioni, non ci hanno permesso di raggiungere un accordo complessivo.

Riteniamo però che questo confronto debba essere l’inizio di un percorso, che auspichiamo comunque breve e costruttivo, che porti ad un rapporto organico che consenta in futuro, anche a San Miniato, la creazione di un’alleanza del centro-sinistra, che sui temi della democrazia, dei diritti di tutti i cittadini, del diritto al lavoro sicuro e giustamente retribuito, del diritto alla salute garantito da una sanità pubblica accessibile per tutti, dell’integrazione e della tolleranza, della tutela dell’ambiente e del contrasto ai cambiamenti climatici, ci veda insieme protagonisti di una proposta alternativa al governo di destra che guida il paese.

Fonte: Pd San Miniato