CCCP a Musart Firenze, nuovi biglietti disponibili

Nuova disponibilità di biglietti per il concerto dei CCCP - Fedeli alla linea al Musart Festival Firenze, venerdì 26 luglio al Parco Mediceo di Pratolino. I tagliandi – posti numerati a sedere da 39,10 a 59,80 euro – saranno disponibili dalle ore 16 di martedì 18 giugno sul sito ufficiale www.musartfestival.it, su www.ticketone.it e nei punti Boxoffice Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita).

Per raggiungere il Parco Mediceo di Pratolino è fortemente consigliato l’utilizzo di mezzi pubblici, in particolare il treno: in occasione dei concerti si potrà parcheggiare in zona Campo di Marte e usufruire dei due treni che collegano la stazione Campo di Marte con quella di Vaglia (partenza ore 18.15 e 19.13). Per il ritorno saranno attivi due treni straordinari da Vaglia a Campo di Marte (partenza ore 00.30 e 01.00). Biglietti online su trenitali.it. Le navette gratuite di Autolinee Toscane assicureranno il collegamento tra la stazione di Vaglia e il parco, prima e dopo i concerti.

Chi non potrà fare a meno di auto e moto, potrà prenotare – su https://www.bitconcerti.it/viabilita-parcheggi-musart-2024.html - i posti auto/moto nei parcheggi temporanei allestiti in prossimità del parco e collegati a questo dalle navette di Autolinee Toscane, prima e dopo gli spettacoli. Il prezzo è di 5 euro per auto e 3 euro per moto – compreso servizio navetta - il ricavato andrà a Misericordie, Croce Rossa e Associazione Nazionale Carabinieri. La prenotazione è riservata a chi acquista un biglietto per gli spettacoli.

Biglietti CCCP - Fedeli alla Linea @Musart Festival Firenze (compresi diritti di prevendita)

Primo settore numerato 59,80 euro

Secondo settore numerato 49,45 euro

Terzo settore numerato 39,10 euro