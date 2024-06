Filo Rosso non trova l'accordo con il Pd: "Impegno negato su bibliotecarie e interporto San Donato"

Come Filo Rosso siamo grati della dimostrazione di fiducia ricevuta da parte delle cittadine e dei cittadini. La matrice del progetto è chiara, un progetto che nasce dal basso e che aveva come obiettivo riportare all’interno dell’amministrazione comunale valori di Sinistra quali quello dell’antifascismo, della pace, della lotta per i diritti sociali e civili, in un’ottica di ascolto attivo dei cittadini e delle cittadine. Questo approccio, insieme ai valori che rappresentiamo, ci ha permesso di ottenere il successo che i 1.773 voti dimostrano.

Il contesto che sta vivendo il nostro comprensorio, dove due comuni importanti come Santa Croce sull’Arno e Castelfranco di Sotto hanno cambiato colore politico, ci preoccupa e responsabilizza al contempo; invitiamo anche il PD comprensoriale a fare una riflessione seria e ampia su ciò che sta accedendo, anche alla luce dei voti che la nostra lista ha raccolto.

Nella giornata di domenica si è difatti tenuto l'incontro con la delegazione del PD al fine di valutare la possibilità di intraprendere un percorso comune. Durante l’incontro non è stato possibile trovare i necessari punti di incontro verso quelle che sono le istanze presentate dalla lista Filo Rosso.

Due sono stati i punti chiave su cui la nostra lista ha richiesto un impegno formale e immediato: la questione bibliotecarie di San Miniato Basso e quella della nuova area logistica prevista dal nuovo piano strutturale in località San Donato. Su entrambe le questioni, Giglioli e la delegazione hanno affermato che a oggi non avrebbero potuto formalizzare un impegno sul breve periodo. Dopo aver riscontrato la difficoltà di far collimare le istanze presentate, si è convenuto che ogni ipotesi di sostegno, sia formale che informale, non potesse avvenire.

Intendiamo proseguire nel percorso di costruzione di una forza di sinistra solida, che possa incidere in modo costruttivo sulle politiche amministrative del comune di San Miniato. La nostra sarà una opposizione costruttiva, pronti ad aprire una strada di dialogo laddove, in futuro, vengano prese in considerazione questioni per noi fondamentali.

Fonte: Filo Rosso San Miniato