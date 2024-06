"Piazze dei Libri" cala il sipario, Confartigianato Firenze: "Cultura funziona se diffusa"

Diffusa, plurale, aperta al contributo del pubblico, variegata e soprattutto in crescita. Si è chiusa la terza edizione delle “Piazze dei Libri – Parole in comune”, un progetto di Confartigianato Imprese Firenze cofinanziato dal Comune di Firenze nell’ambito dell’Estate Fiorentina 2024. 8 le piazze coinvolte in tutti e 5 i quartieri, cuori dell’identità fiorentina e punti di riferimento comunitari. “Stiamo facendo, nel solco della grande tradizione dell’artigianato autentico, qualcosa di importante, non solo per le librerie ma per tutta la città”, a rivendicarlo è Serena Vavolo, Presidente di Confartigianato Imprese Firenze. “Abbiamo dimostrato che la cultura non solo fa bene a tutti – aggiunge – ma funziona se diffusa”. Vavolo ricorda, infine, i numeri della terza edizione: “13 le librerie, sia indipendenti sia di catena, coinvolte, a riprova del grande lavoro svolto; un totale di 71 eventi tutti equamente partecipati; ben 118 tra autori e moderatori coinvolti; 37 le case editrici presenti”. “È stata una vera e propria invasione di libri e cultura nelle piazze della città - ha detto la vicesindaca e assessora alla Cultura Alessia Bettini -. Un progetto che si conferma riuscito, grazie a un grande lavoro di squadra e al coinvolgimento delle librerie fiorentine, indipendenti e non solo, oltre a case editrici e autori. Il modo più bello per dare il via all’Estate fiorentina 2024”.

Le Piazze dei Libri è un progetto di Confartigianato Imprese Firenze, cofinanziato dalla Città di Firenze, nell'ambito dell'Estate Fiorentina 2024 - iniziativa proposta nel Piano Operativo della Città di Firenze.

