Pignotti presenta la nuova giunta a Bagno a Ripoli: 4 nuove entrate

Due donne e tre uomini. È la nuova giunta comunale di Bagno a Ripoli, presentata stamani dal sindaco Francesco Pignotti in palazzo comunale, nella sala consiliare “Falcone e Borsellino”. Un assessore uscente riconfermato in continuità con la squadra di governo del precedente mandato, quattro sono invece le new entry.

Tutti i nuovi assessori hanno già ricoperto ruoli amministrativi nelle passate legislature: si tratta di Francesco Conti, già Presidente del Consiglio comunale, a cui sono affidate la carica di vicesindaco e tra le altre le deleghe Educazione e Scuola, Sport, Ambiente e transizione ecologica; di Sandra Baragli, che da oggi guiderà, tra le altre, Sociale, Casa, Lavoro; di Paola Nocentini, alla guida tra le altre di Bilancio, Sviluppo economico, Cultura; di Corso Petruzzi, che si occuperà di Lavori pubblici, TPL e Biblioteca; di Paolo Frezzi, già vicesindaco e assessore, che manterrà le deleghe a Grandi opere infrastrutturali, Personale e Polizia municipale. Vengono invece direttamente mantenute dal sindaco Pignotti le deleghe al Governo e cura del territorio e al PNRR.

“Una squadra di grande qualità, competenza ed esperienza – commenta il sindaco Pignotti -. Le persone scelte hanno ricoperto già il ruolo di amministratori nelle passate legislature, conoscono molto bene la realtà politica, il territorio e la comunità. Sono pronte per affrontare la gestione amministrativa del nostro comune insieme con il massimo impegno”.

L’ingresso in giunta di Paola Nocentini, eletta nelle file del Partito Democratico, porterà sugli scranni del Consiglio comunale Alessandra Mazzi mentre Riccardo Forconi entrerà in consiglio Comunale in sostituzione di Corso Petruzzi, eletto nelle fila della Lista Bagno a Ripoli al Centro Riformisti.

SINDACO Francesco Pignotti: Governo e cura del territorio; Protezione civile; PNRR; Sicurezza.

VICESINDACO Francesco Conti: Educazione e Scuola; Sport; Associazionismo e volontariato; Ambiente e transizione ecologica; Società partecipate

40 anni, è nato e vive a Bagno a Ripoli da sempre. Laureato in economia aziendale all’Università degli studi di Firenze, dal 2010 lavora presso l’Azienda Sanitaria Toscana Centro con il ruolo di funzionario amministrativo. Ha iniziato l’attività politica con la nascita del Partito Democratico e fa parte dell’assemblea comunale del PD nonché della segreteria comunale dove, dal 2017, ricopre l’incarico di tesoriere. Dal 2014 al 2019 e successivamente dal 2019 al 2024, è stato Presidente del Consiglio Comunale di Bagno a Ripoli.

ASSESSORA Sandra Baragli: Sociale; Casa; Lavoro; Diritti e pari opportunità; Politiche di genere; Legalità; Cultura della memoria; Partecipazione.

61 anni, due figli e tre nipoti, dapprima infermiera professionale e poi per oltre 30 anni commerciante nel settore alimentare. Consigliera comunale, eletta con il Partito Democratico, nella legislatura 2014/2019 dove ricopre il ruolo di presidente della commissione per la terza corsia dell'A1 e 2019/2024 è presidente della commissione urbanistica. Dal 2023, capogruppo PD in consiglio comunale. Nel PD ha ricoperto il ruolo di segretaria di circolo ad Antella, è membro della segreteria comunale, dell'assemblea comunale e della direzione metropolitana. Recentemente anche membro della direzione regionale. Delegata metropolitana del Chianti per la conferenza delle Donne Democratiche.

ASSESSORE Paolo Frezzi: Grandi opere infrastrutturali; Valorizzazione del patrimonio; Personale e Servizi al cittadino; Polizia Municipale; Rapporti con il Consiglio Comunale.

61 anni, tre figli, architetto, già vicesindaco, ha già ricoperto il ruolo di assessore al governo del territorio, alle grandi opere, alla mobilità, al trasporto pubblico locale e al personale nelle due precedenti legislature. Ha lavorato come consulente nel settore dei sistemi informativi territoriali applicati alla pianificazione e agli aspetti ambientali del territorio. Inizia l'attività politica nel 1996 con l'Ulivo di Prodi. Con la nascita del Partito Democratico, è impegnato nella segreteria comunale e nel circolo di Bagno a Ripoli. Consigliere comunale Pd nella legislatura 2009-2014, è stato membro della Commissione Urbanistica e presidente della Commissione consiliare di studio sui lavori dell'ampliamento dell'Autostrada. E’ membro dell’assemblea comunale del PD.

ASSESSORA Paola Nocentini: Bilancio; Sviluppo economico; Commercio, attività produttive e agricoltura; Turismo e promozione del territorio; Cultura e Rievocazioni storiche

68 anni, due figli (Marco e Andrea), tre nipotini e due amici a quattro zampe. Commercialista con studio a Ponte a Ema dal 1987; ha fatto parte del gruppo Radio Tele Libera Firenze dal 1976 al 1984; consigliera comunale dal 2019 al 2024, eletta nelle liste del Partito Democratico, nello scorso mandato ha seguito, come vice-Presidente, i lavori della Commissione bilancio e nell’ultimo anno è stata eletta Presidente della Commissione sviluppo economico e commercio. E’ membro dell’assemblea comunale del PD nonché della segreteria comunale. Nel giugno 2024 è eletta per la seconda volta consigliera comunale nelle file del PD.

ASSESSORE Corso Petruzzi: Lavori pubblici e manutenzioni; Mobilità e Trasporto pubblico locale; Biblioteca; Politiche giovanili; Transizione digitale

23 anni, nato e residente a Bagno a Ripoli, studente universitario iscritto all’ultimo anno della facoltà di Giurisprudenza a Firenze. Diplomato al Liceo Scientifico Gobetti Volta. Ha lavorato nelle organizzazioni di eventi e pubbliche relazioni. Sportivo, ha praticato calcio e tennis. E’ stato eletto consigliere comunale a 18 anni nella scorsa legislatura 2019\2024 nella lista civica Cittadini di Bagno a Ripoli ed è stato membro della commissione 1 bilancio. Eletto Segretario di Italia Viva Bagno a Ripoli nel dicembre 2022 e membro dell’Assemblea regionale. Nel giugno 2024 è eletto per la seconda volta consigliere comunale nelle file della lista civica Bagno a Ripoli al Centro Riformisti”

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio stampa