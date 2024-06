A Palazzo Leggenda parla di autonomia e dipendenza

Un workshop psicologico per approfondire due temi fondamentali come quelli dell'autonomia e della dipendenza. L'iniziativa, che rientra nel progetto "Ora Leggiamo noi" finanziato dal Cepell, è in programma domani, giovedì 20 giugno 2024, dalle 20.30 a Palazzo Leggenda.

"Autonomia e dipendenza. Differenze, similitudini e collegamenti tra due concetti apparentemente contrapposti", questo il titolo dell'incontro, è a cura dell'associazione Logos di Empoli: interverranno la dottoressa Franca Pittalis e il dottor Pierluigi Salvi. Nell'occasione si parlerà dell'autonomia e della dipendenza, analizzando le differenze ma anche i punti di contatto e i collegamenti esistenti tra questi due concetti che vengono comunemente considerati come contrapposti e dicotomici. Come consuetudine, l'evento è organizzato come un laboratorio psicologico esperienziale durante il quale, dopo una prima parte di introduzione teorica sugli argomenti trattati, verranno proposte specifiche attività sotto forma di lavori di gruppo, finalizzate a fare esperienza diretta e ad acquisire consapevolezza rispetto alle proprie esperienze e ai vissuti e meccanismi psichici collegati al concetto di autonomia e dipendenza.

L'ingresso all'iniziativa è gratuito su prenotazione da effettuare chiamando lo 0571 757840 oppure scrivendo a biblioteca@comune.empoli.fi.it.



Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa