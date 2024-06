Birindelli concessionaria BMW, MINI e BMW Motorrad inaugura a Livorno con Marco Masini e dj Federico Scavo

Il 13 giugno 2024, si è tenuta con grande successo l'inaugurazione della nuova Concessionaria Birindelli, dedicata ai prestigiosi marchi BMW, MINI e BMW Motorrad. L'evento, svoltosi presso i nuovi locali in via delle Cateratte 96 a Livorno, ha visto la partecipazione di oltre 600 persone: clienti, appassionati, autorità locali e una delegazione del Top Management di BMW Italia.

Le nuove sedi auto e moto si estendono su una vasta superficie che comprende showroom, officina e spazio espositivo dedicato ai veicoli del brand tedesco. Un ambiente moderno e accogliente, progettato secondo i nuovissimi standard di BMW Group, dove i visitatori possono ammirarne da vicino le ultime novità e provare le due e quattro ruote su strada.

Durante l'inaugurazione, erano esposti più di 20 veicoli fra auto e moto. Tra questi: due BMW M4, Cabrio e Coupé, la nuova BMW Serie 5 Touring, la BMW M3 Touring e la nuova gamma MINI al completo, inclusa la Nuova MINI 5 Porte prossima al lancio ed esposta in anteprima per l'occasione. Di particolare interesse anche la Nuova BMW Serie 1 presentata in anteprima nazionale con l’occasione dell’evento inaugurale, un’auto stupenda che combina una dinamica di marcia entusiasmante con un design atletico e una tecnologia innovativa. Per il mondo delle due ruote, i partecipanti hanno potuto ammirare la M 1000 XR, la CE 02 e molti altri modelli della gamma BMW Motorrad.

L'evento non si è limitato alla presentazione dei veicoli. Dopo l'aperitivo e la cena, i clienti hanno assistito a un live show di Marco Masini, da anni ambasciatore e amico della Birindelli Auto. Prima della presentazione dell’artista la Titolare Rossella Birindelli e il Direttore Generale Salvatore Cassese hanno ringraziato il pubblico e hanno avuto l’onore di ospitare sul placo Massimiliano Di Silvestre Presidente e A.D. di BMW Italia S.p.A.

Per concludere la serata un’esplosivo DJ set di Federico Scavo, Ambassador Birindelli Auto, che ha trasformato lo showroom BMW Motorrad in una vera discoteca.

La partecipazione di così tante persone all'inaugurazione testimonia l'interesse e l'apprezzamento della clientela per i marchi BMW, MINI e BMW Motorrad, che continuano a rappresentare un'eccellenza nel settore automobilistico e motociclistico.

"Questa nuova Concessionaria rappresenta per noi un importante passo avanti nel territorio e siamo felici di poter offrire ai nostri clienti un servizio ancora più completo e qualitativo su gran parte della Toscana", ha dichiarato la Titolare della concessionaria, Rossella Birindelli.

La concessionaria Birindelli si conferma dunque come un punto di riferimento sul territorio per gli amanti della guida sportiva e dell'innovazione tecnologica, garantendo sempre un'esperienza d'acquisto all'altezza delle più alte aspettative.

