Montagna, contributi della Regione. Pieroni (Pd): “Opportunità importante anche per il territorio pisano”

La Regione Toscana stanzia risorse significative per incentivare la residenzialità nelle zone montane. È possibile ricevere un contributo fino a 30mila euro per l'acquisto di una casa in un comune con meno di 5mila abitanti, grazie a un fondo di 2,8 milioni di euro. Nel territorio pisano, i Comuni che rientrano in questa iniziativa sono Castelnuovo Val di Cecina, Montecatini Val di Cecina e Monteverdi Marittimo. Il bando "Residenzialità in montagna 2024" sarà aperto fino al 27 luglio 2024 (ore 13). Questa misura rappresenta un'opportunità preziosa per la tutela e lo sviluppo economico e turistico delle aree interne, che sono sempre più a rischio spopolamento.

La Toscana sta adottando scelte politiche precise per proteggere i piccoli centri e le aree lontane dalle grandi città, investendo in queste zone per garantire vivibilità e un futuro sostenibile. Iniziative come questa non solo supportano i nuovi residenti, ma anche le economie locali, promuovendo un modello di sviluppo che coniuga tradizione e innovazione”. È quanto dichiara Andrea Pieroni, consigliere regionale Pd in merito al bando “Residenzialità in montagna 2024”.

Fonte: Ufficio Stampa