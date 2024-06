Nuovo appuntamento col Mercatale a Empoli

Tutto pronto per un nuovo appuntamento con il “Mercatale in Empoli”, tanti prodotti agricoli di qualità a due passi da casa. Quando? Sabato 22 giugno 2024, dalle 8 alle 13, in via Bisarnella.

Lato parco Mariambini, esporranno l’azienda agricola La Serra di Vito Fusillo di San Miniato con tante varietà di fiori, l’azienda agricola fucecchiese di Marco Scarselli con frutta e verdura e l’azienda agricola Roberto Romagnoli con carne di vitello, di maiale, salumi e pasta di grano antichi. Non mancherà neppure il pane di grano antichi toscani del Forno Romolino e saranno presenti anche l’azienda agricola Maria Castrogiovanni con formaggi e salumi, l’azienda agricola La Contadina, che porterà una varietà di formaggi caprini, la Macelleria Marco con salumi e carne di vitello, maiale e pollame, e infine l’azienda agricola di Luigina d'Ercole con le verdure di stagione da Certaldo.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa