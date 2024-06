Buongiorno oggi ringrazio Giulia che non solo mi ha mandato la ricetta ma anche una bella foto del piatto finito. Una ricetta che è perfetta per questo periodo dell'anno perché si utilizzano i fiori di zucchina, che sono belli grandi e hanno questi bei colori giallo e arancio e che trovate sui banchi dei mercati e supermercati. Sono ideali per essere variamente farciti. Giulia ha utilizzato una farcia con la ricotta e il pecorino, molto gustosa e li ha fritti in una pastella delicata, dopo ha fritto anche le foglie di salvia.

Questo è stato uno dei suoi antipasti per una cena con amici.

Il fritto se fatto bene è molto buono e c'è il fritto con o senza uovo in questa ricetta l'uovo non c'è, la differenza tra le due pastelle sta nel fatto che quella realizzata con le uova è più corposa e avvolgente e copre meglio gli ingredienti da friggere rispetto a quella senza uova, che invece resterà più lenta. La pastella può essere personalizzata e possiamo variare a secondo di quello che friggiamo, nella ricetta di Giulia per esempio si aggiunge un po' di peperoncino, ma potreste metterci altre spezie.

Ci sono degli accorgimenti da fare quando si frigge e vi lascio due link dal sito di Sonia Peronaci, il primo "Pastella per fritti, quale scegliere" il secondo "Il fritto perfetto" spero che vi possono essere utili.

www.soniaperonaci.it/quale-tipo-pastella-scegliere/

www.soniaperonaci.it/il-fritto-perfetto/

Fiori di zucchine ripieni e foglie di salvia fritti

Ingredienti per 4/6 persone

20 zucchine piccole con il fiore

Per la farcia

1 cucchiaio di scorza di limone

130 gr di ricotta compatta (altrimenti scolate bene l’acqua)

40 gr di pecorino romano grattugiato

Sale q.b.

¼ di cucchiaino di peperoncino

Per la pastella

150 gr di farina di riso o amido di mais

75 gr di farina 00

2 cucchiaini di lievito

430 ml di acqua ghiacciata

Per friggere

Olio di semi di girasole

Per guarnire

Germogli di ravanello

Sale al limone

Preparazione

Togliete i fiori dalle zucchine lavateli e poi fateli asciugare bene su un canovaccio, togliete il pistillo, mi raccomando senza rovinare il fiore. Nella ricetta originale il fiore non viene tolto dalla zucchina, in questo caso tagliate l’estremità opposta al fiore e togliete il pistillo. Il procedimento poi è uguale sia che decidiate di fare la zucchina intera con il fiore oppure solo il fiore. Grattugiate la scorza in un limone che terrete da parte e la utilizzerete per: un cucchiaino per aromatizzare il sale e il resto per il ripieno. In una ciotolina mettete un cucchiaio di fior di sale o fiocchi di sale con un cucchiaio di scorza di limone, potete anche aggiungere un po’ di pepe nero macinato al momento. Realizzate la farcia: in un recipiente mettete la scorsa del limone che avete messo da parte, versate la ricotta, il pecorino romano e un pizzico di peperoncino in polvere e mescolate per amalgamare tutti gli ingredienti; in ultimo un po’ di sale ma non troppo perché il pecorino è già salato di suo e per questo assaggiate per sapere se la quantità di sale è giusta. In una pentola antiaderente mettete abbondante olio e fatelo scaldare, al momento che metterete i fiori dovrà essere bollente. Ora non ci resta che preparare la pastella: in una zuppiera aggiungete la farina di riso o amido di mais, poi la farina 00, due cucchiaini di lievito, acqua molto fredda preferibilmente ghiacciata e versatele un poco alla volta e mescolate. La pastella può essere fatta in molti modi: solo con la farina di riso, chi invece ci aggiunge la birra o come in questo caso l’acqua ghiacciata. Se volete potete aggiunge anche qualche spezia per rendere la pastella più interessante. La consistenza deve essere liquida ma non troppo. Ora riempite i fiori con la farcia e aiutatevi con un cucchiaino prelevando una pallina di impasto e poi con attenzione mettetela dentro il fiore, chiudete il fiore girando le foglie. Immergete i fiori nella pastella uno alla volta e subito friggeteli in olio bollente, quando saranno bene dorati toglieteli e metteteli in un vassoio con carta assorbente. Spolverate sopra il sale aromatizzato al limone tenuto da parte e poi se volete guarnite con germogli di ravanello. Giulia ha aggiunto la salvia, lavata, asciugata bene e poi messa nella solita pastella e fritta.

Giulia da Milano

Mandate le vostre ricette a michela@radiolady.it

Seguitemi anche su Facebook www.facebook.com/groups/cucinarechebonta/

Potete ascoltare la ricetta sulle frequenze di Radio Lady 97.7 di Empoli (Fi) oppure sui 102.100 nelle zone di Pisa a partire dalle 8:35 circa ogni giovedì. Il sabato mattina verso le 10:35 c'è cucinare che bontà internazionale, con le ricette da tutto il mondo.

Adesso Radio Lady è in DAB: Toscana DAB CH11B. Ci potete ascoltare anche a Firenze, Prato, Pistoia, Arezzo, Siena.