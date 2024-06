Il Volo, due date in Toscana. E dalla Regione arriva un premio

il tour estivo italiano de IL VOLO, da un’idea di Michele Torpedine, prodotto da Il Volo e Friends & Partners – farà presto tappa in Toscana con due imperdibili eventi in location senza pari: il 22 luglio al Parco Mediceo di Pratolino a Firenze e il 5 agosto al Gran Teatro all’Aperto Puccini di Torre del Lago (LU). Durante questi concerti i fan potranno immergersi nella musica di Ad Astra, il loro primo disco di inediti, e nei più grandi successi della tradizione musicale italiana e del loro repertorio.

Il 2024 è un anno importante per Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone che festeggiano in musica 15 anni di carriera e lunga amicizia: iniziato a febbraio con il successo di “Capolavoro”, il brano certificato Disco D’Oro e presentato alla 74esima edizione del Festival di Sanremo, proseguito con le date in Giappone e arrivato fino all’Arena di Verona con Tutti Per Uno (da un’idea di Michele Torpedine, prodotto da Friends & Partners), tre speciali eventi-concerto con numerosi ospiti, in onda su Canale 5.

Questa mattina, ad ormai un mese dal primo dei due concerti, si è tenuta la presentazione alla stampa delle tappe toscane del 22 luglio e del 5 agosto nella Sala Rossa di Villa Demidoff. In questa occasione il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha consegnato a IL VOLO il “Pegaso”, tra le massime onorificenze dell’Istituzione. Alla presentazione hanno partecipato anche il Sindaco di Vaglia Silvia Catani e un delegato della Città Metropolitana di Firenze, proprietaria del Marco Mediceo di Pratolino.

“Siamo entusiasti di tornare in Toscana con due concerti straordinari, al Parco Mediceo di Pratolino a Firenze e al Gran Teatro all'Aperto Puccini di Torre del Lago. Il ricordo del concerto del 2016 nella bellissima Piazza Santa Croce di Firenze, dove ci siamo esibiti con Placido Domingo, e il calore del pubblico toscano ci riempiono sempre di gratitudine. Siamo inoltre emozionati e onorati di ricevere il 'Pegaso', un premio prestigioso, che rappresenta un riconoscimento importante per il nostro impegno nel promuovere la cultura e la musica italiana nel mondo. Non vediamo l'ora di condividere con voi la musica del nostro primo disco di inediti, Ad Astra, e i brani che abbiamo ereditato dal nostro patrimonio culturale. Sarà un'occasione unica per celebrare con la potenza della musica i nostri 15 anni di carriera e la bellezza di questa terra. Vi aspettiamo!" - Il Volo.