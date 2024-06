La Polisportiva Fibbiana festeggia un pezzo della propria storia

Con il calcio di inizio alle ore 20:30 alla presenza di numerosi amici, ieri presso il campo sportivo Simone Borgioli di Turbone, la Polisportiva Fibbiana ha celebrato un periodo bellissimo della propria storia. Nei primi anni del nuovo millennio, sulla panchina della società di calcio amatoriale più longeva del campionato UISP, si erano avvicendati Mr. Paolo Spagli e Mr. Simone Fossi (Sceriffo). Sotto la loro guida, ieri come 20 anni fa, i “ragazzi” del Fibbiana hanno dato sfoggio dei loro virtuosismi in una partita tirata, ristretta, in 2 tempi di 20’, agevolmente condotta dall’arbitro Sig. Mazzoni. Ha vinto il Fibbiana. Risultato 5:3 per lo Sceriffo con gran rammarico di Spagli per 2 rigori sbagliati. Cena finale con famiglie e amici.