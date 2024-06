Bibliotecarie San Miniato Basso, Fattori e i Riformisti lanciano l'endorsement contro Giglioli

Non ci sono stati apparentamenti da parte dei Riformisti per San Miniato e della candidata Marzia Fattori verso i due candidati finiti al ballottaggio, il sindaco uscente Simone Giglioli (csx) e Michele Altini (cdx). Principalmente per due motivi divergenti: la lontananza umana più che partitica di Fattori verso Giglioli, che da assessora l'ha portata alle dimissioni e alla candidatura contraria (nonostante le aspettative di voto fossero ben più alte di quanto ottenuto, meno del 6%), la lontananza di ideali invece con Altini, dato che Fattori si è sempre professata di centrosinistra (ex iscritta e militante Pd).

Con un post su Facebook però i Riformisti stanno ribadendo che, nonostante tutto, il candidato da votare è proprio Altini. L'ultimo commento riguarda la vicenda delle bibliotecarie di San Miniato Basso, su cui ieri gonews.it ha pubblicato l'annuncio dell'iter legale per le rivendicazioni dopo la fine dell'appalto con le cooperative.

"Questo è uno dei tanti motivi che ci ha fatto prendere le distanze da questo sindaco; questa non è una politica di centrosinistra; questa è la politica di una persona che è nel posto sbagliato! Domenica e lunedì esercitate il vostro diritto andando a votare, un diritto guadagnato con lo sforzo e la vita di italiani come noi! Andate a scegliere la persona adatta ad amministrare il nostro comune!", commenta il post.

Non un endorsement esplicito per Altini, ma certamente quanto di più lontano a un sostegno a Giglioli. La questione è stata particolarmente sentita da Fattori e dalla sua compagine, che nei mesi scorsi aveva organizzato anche incontri prima della definitiva interruzione dell'appalto.

Lo stesso Altini si è pronunciato in merito in un post sui social.

Elia Billero