Camminata Spensierata, la dodicesima edizione a Santa Croce

Quest’anno siamo giunti ormai alla dodicesima edizione della Camminata Spensierata, la manifestazione patrocinata dalla podistica Spensierati, dal Comune di Santa Croce sull’Arno e dai gruppi carnevaleschi di S. Croce. L’evento che è stato pensato inizialmente dagli insegnanti come la festa di fine anno della scuola dell’Infanzia Albero Azzurro di S. Croce sull’Arno, ma nel corso degli anni ha riscontrato una sempre crescente partecipazione, tanto che oggi è molto di più di una semplice passeggiata tra bambini, genitori e insegnanti e di ciò ne ha dato conferma la Preside dell’Istituto, Prof.ssa Laura Cascianini, la quale lo ha con gioia definito “un evento importante, a cerniera tra scuola, famiglie e istituzioni che camminano insieme costruendo legami di vita” prima di dare il benvenuto al neo-eletto Sindaco di Santa Croce sull’Arno Roberto Giannoni anch’egli presente con il supporto di Sofia Capuano dirigente dei Servizi Educativi. Vi hanno infatti partecipato oltre alle autorità cittadine, bambini e famiglie degli anni precedenti, amici, colleghi e tante persone del paese che si sono unite al nostro corteo strada facendo. La manifestazione si è svolta con una camminata di circa due km, in compagnia del gruppo Musici e Sbandieratori Castelfranco di Sotto APS. Alla partenza, davanti alla scuola era presente la Dirigente scolastica Laura Cascianini, “la cui disponibilità e umanità rappresentano davvero una ricchezza per il nostro Istituto”, così si esprime la fiduciaria di plesso Maria Grazia Greco. Per la gioia di tutti i bambini e le bambine presenti è stato fatto il lancio dei coriandoli, offerti generosamente dai gruppi carnevaleschi. I partecipanti hanno poi percorso le strade del paese con il supporto dei volontari della podistica Spensierati: è stato bello vedere i bambini, anche molto piccoli, camminare per mano alle insegnanti, sempre col sorriso e mai stanchi nonostante i km percorsi. Inoltre, come da tradizione tutti i bambini hanno indossato le magliette con i colori della polisportiva. I partecipanti sono poi arrivati al campo sportivo “S. Buti” per la festa vera e propria: “Clown Fagiolino Feste” ha animato il pubblico con baby dance, sculture di palloncini e postazione con zucchero filato e il Comune ha offerto, come ogni anno, la graditissima merenda per gli oltre 600 partecipanti. I genitori hanno tenuto a ringraziare, per il supporto e il fondamentale contributo alla realizzazione di questa importante manifestazione, “la nostra dirigente scolastica prof.ssa Laura Cascianini, le rappresentanti dei genitori, i podisti della polisportiva Spensierati e il presidente Marco Mancini, il sindaco Roberto Giannoni, il presidente del Carnevale dott. Bosco, la polizia municipale di Santa Croce S/A, la fotografa Lisena Tinacci, Francesco Bianchi, il signor Susini e il personale del campo sportivo, la nostra cuoca Stella e il suo staff.” Nell’esprimere profonda riconoscenza alle numerose aziende che hanno sponsorizzato l’evento, alla Presidente del Consiglio d’Istituto Valentina Bini e a tutto il personale scolastico coinvolto si dà quindi appuntamento alla tredicesima edizione.

Fonte: Ufficio stampa