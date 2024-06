Gramellini e Lella Costa a Pontedera agli Ecoincontri di Ecofor Service SpA

L’ecologia e la sostenibilità dei sentimenti saranno l’inedito filo conduttore del nuovo Ecoincontro organizzato a Pontedera da Ecofor Service Spa, azienda specializzata nel tratta-mento e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi. Sul palco del Teatro Era, venerdì 28 Giugno alle 19, saliranno il giornalista e conduttore tv Massimo Gramellini e l’attrice Lella Costa. Un uomo e una donna di grande sensibilità, due professionisti brillanti che esplorano da molti anni le emozioni umane per raccontare la natura delle relazioni, le dinamiche del rapporto di coppia e le funzioni e disfunzioni della società contemporanea.

L’Ecoincontro con Massimo Gramellini e Lella Costa sarà, come sempre, a ingresso gra-tuito ma con prenotazione obbligatoria sul sito www.ecoincontri.it. E’ il sedicesimo e ultimo della stagione 2023-2024, che ha richiamato al Teatro Era e nell’auditorium della Fondazione Piaggio oltre seimila spettatori di tutte le fasce di età.

Dopo la pausa estiva, il primo appuntamento della nuova stagione 2024-2025 sarà nel mese di Settembre

ECOINCONTRI - OSPITI STAGIONE 2023-2024

Roberto Saviano, Paolo Giordano e Filippo Solibello, Giovanni Storti e Stefano Mancuso,

Beppe Severgnini, Lella Costa con Oscar Farinetti, Gad Lerner intervistato da Marianna Aprile,

Francesca Fialdini e Rosanna Schiralli, Serena Dandini, Franco Arminio nell’ambito della rasse-gna “Ponte di Parole”, Gianrico Carofiglio intervistato da Marianna Aprile, Luca Bizzarri

Guglielmo Mariotto e Stefano Dominella, Matteo Ward e Filippo Solibello, Vincenzo Schettini, Riccardo Iacona intervistato da Filippo Lubrano, Massimo Gramellini e Lella Costa

ECOINCONTRI - OSPITI STAGIONE 2022-2023

Gabriella Greison, Tiberio Timperi, Mario Tozzi

MASSIMO GRAMELLINI – BIOGRAFIA

Giornalista e scrittore italiano (n. Torino 1960). Già giornalista sportivo per il Corriere dello Sport (1985-86) e Il Giorno (1986-88), nel 1988 è entrato nella redazione de La Stampa, dove si è oc-cupato di sport e in seguito di politica: ha seguito gli sviluppi dell’inchiesta Mani Pulite ed è stato inviato di guerra da Sarajevo (1993). Ha ottenuto i primi incarichi direttivi nel 1998, quando è stato scelto per dirigere Specchio (inserto settimanale del quotidiano torinese); otto anni più

tardi ha assunto la carica di vicedirettore de La Stampa. Nel 2017 è passato al Corriere della Sera come editorialista. Autore di saggi e romanzi, ha pubblicato tra gli altri: Granata da legare (2006); Cuori allo specchio (2008); La patria, bene o male (con C. Fruttero, 2010); L'ultima riga delle favole (2010); Fai bei sogni (2012, da cui nel 2016 M. Bellocchio ha tratto l'omonimo film); entrambi nel 2014, la raccolta degli articoli pubblicati su La Stampa nell'ultimo quindicennio La magia di un Buongiorno e il romanzo Avrò cura di te, scritto in collaborazione con C. Gambe-rale; Prima che tu venga al mondo (2019); C'era una volta adesso (2020). Dal 2016 al 2023 ha condotto il programma televisivo. Le parole della settimana, poi Le Parole, e nel 2018 Cyrano. L'amore fa miracoli su RaiTre, e dal 2023 conduce su La7 il talk show In altre parole

BIOGRAFIA LELLA COSTA - BIOGRAFIA

Dopo gli studi in lettere e il diploma all'Accademia dei Filodrammatici, Lella Costa esordisce a teatro nel 1980 con il monologo “Repertorio, cioè l'orfana e il reggicalze”. È l'inizio di un percorso che la porta a frequentare autori contemporanei, a lavorare in radio, ad avvicinarsi al teatro-cabaret e a divenire una delle più rinomate attrici italiane. Nel 1987 debutta con “Adlib”, monologo che segna anche l'inizio della sua attività di autrice. Seguiranno “Coincidenze, Malsottile, Magoni” (con le musiche originali di Ivano Fossati), “La daga nel Loden”, “Stanca di guerra”, (scritto in collaborazione con Alessandro Baricco), Un'al-tra storia (con la regia di Gabriele Vacis), “Precise parole” e “Traviata”, sempre con la regia di Vacis.

Negli anni Duemila, Lella Costa torna a calcare il palcoscenico dei grandi teatri italiani con “Alice. Una meraviglia di paese”, “Amleto” e “Ragazze nelle lande scoperchiate del fuori”, spettacoli che si avvalgono della regia di Giorgio Gallione e delle musiche di Stefano Bollani. Nella pièce “Arie” (2011) conferma la sua predilezione per il monologo, mentre nel 2014 recita insieme a Paolo Calabresi nella commedia per quattro personaggi “Nuda proprietà”, scritta da Lidia Ravera e diretta da Emanuela Giordano. Insieme a Massimo Cirri e Giorgio Gallione è co-autrice di molti degli spettacoli da lei interpretati. Negli ultimi anni, è stata tra le protagoniste di “Ferite a morte”, spettacolo pluripremiato sulla questione attualissima della violenza di genere e sul femminicidio.

All'attività teatrale affianca da anni anche diverse e significative partecipazioni a trasmissioni radiofoniche e televisive; nello stesso tempo porta avanti un costante impegno civile. E’ del 2015 il sodalizio artistico con Marco Baliani con il quale ha scritto e interpretato HUMAN spettacolo teatrale nato dall’urgenza di interrogarsi sul senso profondo del migrare. Nel 2017 ha condotto lo speciale tv Mariangela! (Rai Cultura) dedicato alla vita ed alla carriera di Mariangela Melato.

Recentemente Lella Costa è tornata a confrontarsi con l’opera teatrale-musicale, “Traviata l’Intelligenza del cuore” scritta con Gabriele Vacis, che rende omaggio a tutte le “traviate” del mondo, dalla Signora delle Camelie alle ragazze di strada, indagando con grazia e ironia la tematica femminile, che torna anche nello spettacolo Questioni di cuore in cui la Costa da voce a Le “lettere del cuore” di Natalia Aspesi. Un viaggio attraverso la vita sentimentale e sessuale degli italiani nel corso degli ultimi trent'anni. I tradimenti, le trasgressioni, le paure, i pregiudizi. Migliaia di storie intorno all’amore e alla passione che, incredibil-mente, non cambiano con il passare dei decenni e l’evoluzione del costume. Nel 2018 torna su Rai3 con "La tv delle ragazze - Gli Stati generali 1988 2018". Nel 2019 vince l'Ambrogino d'oro, massima onorificenza del comune di Milano.

Libri

Intelletto d'amore. Quattro donne e un poeta, Dante Alighieri, con Gabriele Vacis, Solferino 2021 Ciò che possiamo fare. La libertà di Edith Stein e lo spirito dell'Europa, Solferino 2019 Che bello essere noi, Piemme 2014 Piccola biblioteca di cucina letteraria. Minestrine, Slow Food 2014 Come una specie di sorriso, Piemme 2012 La sindrome di Gertrude. Quasi un'autobiografia, Rizzoli 2009 Amleto, Alice e la Traviata, Feltrinelli 2008 Ho abbracciato il dugongo. Il mondo visto da vicino, Melampo 2006 In tournée, Feltrinelli 2002 Che faccia fare, Feltrinelli 1998 La daga nel loden, Feltrinelli 1992