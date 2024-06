Termina il corso IeFP per acconciatori a Pescia: open day per la prossima stagione

Anche a Pescia arrivano i primi qualificati al termine di un corso triennale IeFP, vale a dire l’offerta formativa professionalizzante che viene finanziata dalla Regione Toscana in alternativa alla scuola superiore tradizionale. Lo scorso venerdì, 14 giugno, si è infatti tenuto l’esame finale di DIVA 1, percorso per acconciatori ospitato a Ponte all’Abate nel polo IeFP gestito dalle agenzie formative Formatica e Per-Corso. Durante la giornata la commissione nominata dalla Regione ha potuto valutare le conoscenze teoriche e pratiche dei ragazzi, tra i primi a mettere piede nel 2021 nella sede punto di riferimento oggi della formazione IeFP di tutta la Valdinievole. Si è trattato di un evento a tutto tondo che ha coinvolto anche altri studenti del polo di Ponte all’Abate, dato che i ragazzi dei percorsi SABAR 1 e SABAR 2 si sono occupati di preparare il pranzo per qualificandi e commissari, con il supporto dei docenti Giuliano Grosso e Roberto Innocenti. I ragazzi che hanno ottenuto la qualifica professionale sono Asia Ciotta, Adison Dedej, Barbara Fiore, Tommaso Franchi, Denise Lopardo, Helen Cassia Magalhaes Pires, Gaia Mancini, Noemi Pieri e Ledian Skenderi.

Terminata questa esperienza, Formatica e Per-Corso guardano già avanti e in modo particolare ai corsi al via a settembre, che sono la quarta edizione di DIVA (acconciatore) e la terza di SABAR (sala bar). In particolare, martedì prossimo, 25 giugno, nella sede di via Lucchese 198, è in programma un open day con laboratori aperti: dalle 9:00 alle 14:00 gli allievi dei percorsi DIVA faranno a chi vuole piega e colore gratis, mentre quelli di SABAR si occuperanno della parte culinaria con buffet servizio caffetteria e drink. Tutto questo sarà utile per conoscere cosa si fa in questa scuola, quali sono i locali e il piano formativo.

Per informazioni su DIVA 4 è possibile contattare Formatica all’indirizzo istruzionetriennale@formatica.it, la referente Anna Curatolo al numero di telefono 351 399 5125, oppure rivolgersi alla sede di Formatica Scarl di via Gozzini 15 a Ospedaletto di Pisa (telefono 050580187). Riferimenti anche sui siti www.formatica.it e www.istruzionetriennale.it. Per SABAR 3 è possibile andare sul sito www.per-corso.it, contattare le e-mail zipoli@per-corso.it (referente Martina Zipoli 392-9258337), oppure rivolgersi direttamente alla sede di Per-Corso di via del Brennero 1040 BK ad Acquacalda di Lucca (telefono 0583/333305).

In cosa consiste un corso IeFP

Il sistema dei corsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) è gestito direttamente dalle Regioni e ha come obiettivo quello di fornire un ulteriore canale, in parallelo a quello dell’istruzione scolastica statale e paritaria, per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione stabiliti dalla legge. Gli IeFP infatti sono pienamente all’interno del secondo ciclo di istruzione e i titoli rilasciati sono validi in tutto il territorio nazionale. Hanno una durata totale nel triennio di 2.970 ore, di cui 1085 ore di lezioni teoriche da dedicare sia alla formazione di base che alla formazione tecnico-professionale. Di queste, 30 ore sono destinate alle attività di accompagnamento (iniziale, in itinere e finale), di cui almeno 8 ore per le attività di accompagnamento individuale. Altre 1085 ore riguardano l'attività laboratoriale, applicata sia alla formazione di base sia a quella tecnico-professionale in coerenza con la figura professionale di riferimento del progetto. Infine ci sono 800 ore di applicazione pratica da svolgere a partire dal secondo anno in stage presso imprese del territorio. Al termine del percorso si tiene un esame finale che, se superato, ha lo scopo di rilasciare una qualifica di livello europeo di tipo 3QF. A questo punto si può scegliere se iscriversi alla quarta superiore, cercare lavoro o perfezionarsi in una quarta annualità IeFP.