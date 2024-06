Asciano festeggia la settima edizione del cammino della traslazione

L’assessore al turismo e alla cultura Ercoli: “Un’esperienza per promuovere le tradizioni, l’antica ma ancora viva fratellanza tra le popolazioni di Asciano e Monte San Savino, l’architettura, l’arte, i monumenti e il paesaggio che va dalle Crete Senesi ai colli della Valdichiana Aretina”.

Asciano, 22 giugno 2024 – Settima edizione per il Cammino della Traslazione, pellegrinaggio-escursione di 29 km, nella categoria trekking non competitivo, che si svolge in gran parte su strade bianche e sentieri boschivi tra Asciano e il Santuario di Santa Maria delle Vertighe di Monte San Savino. L’evento, in programma domenica 7 luglio, è organizzato da Centro Sportivo Italiano sezione di Arezzo ed è stato presentato ieri alla presenza di Enrica Ercoli, assessore al turismo e alla cultura. L’evento si svolge la domenica dopo la ricorrenza dell’antica tradizione popolare, per la quale il 7 luglio dell’anno 1100 una cappella in pietra con l’immagine sacra della Madonna fu trasportata dagli angeli dalle campagne di Asciano fin sul colle delle Vertighe, al fine di evitare un fratricidio per motivi di eredità. L’antica leggenda è rappresentata nel rosone collocato sulla facciata del Santuario e in un affresco interno, oltre che riportata da varie fonti bibliografiche a partire da quella trascritta nelle Historiae Camaldulenses nel 1580 dal monaco Agostino Fortunio. Il Santuario nelle forme architettoniche attuali fu realizzato a partire dal 1505, inglobando all’interno l’antica cappella in pietra.

“Con questa iniziativa – sottolinea l’assessore Ercoli – vogliamo promuovere le tradizioni, l’antica ma ancora viva fratellanza tra le popolazioni di Asciano e Monte San Savino, l’architettura, l’arte, i monumenti, il paesaggio che va dalle Crete Senesi ai colli della Valdichiana Aretina. Ma anche i prodotti tipici, i punti di interesse turistico e le tante particolarità del territorio che si possono vivere appieno lungo questo percorso. Ed ancora le antiche vie di pellegrinaggio come la Lauretana Senese che da Asciano fino a Serre di Rapolano coincide con il tracciato del Cammino della Traslazione”.

Il pellegrinaggio da Asciano a Santa Maria delle Vertighe è stato effettuato per secoli fino al secondo dopoguerra, come testimoniato da vari documenti, da fonti orali di persone viventi, ma anche da edicole votive, croci e immagini sacre disseminate lungo tutto il percorso.

DURATA: 7 ore circa solo il cammino, 9 ore e mezzo circa comprese le soste. DISLIVELLO: ascesa 548 m – discesa 454 m.

PARTENZA da ASCIANO: ore 8:30. ARRIVO A S. MARIA VERTIGHE: ore 18:10 circa.

Per informazioni e prenotazioni: Sofia cell. 339 4205579, e-mail nicolameacci@gmail.com

Fonte: Ufficio Stampa