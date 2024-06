Controlli lungo la Costa degli Etruschi, 23 persone controllate e un arresto per droga

I carabinieri di Cecina, seguendo le direttive del Comando Provinciale di Livorno, hanno intensificato i controlli per prevenire reati, con particolare attenzione alle attività predatorie, illegalità diffusa e spaccio di stupefacenti, nonché per garantire la sicurezza stradale. Le operazioni hanno coinvolto il territorio di Cecina, Rosignano Marittimo, Castagneto Carducci e Bibbona.

Durante i controlli serali, è stato arrestato un giovane nordafricano di 20 anni residente a Pisa, trovato in possesso di droga e denaro sospetto. Complessivamente, sono state controllate 23 persone, 18 veicoli e 3 esercizi pubblici. Un uomo di Rosignano è stato denunciato per violazione del divieto di ritorno a Cecina, mentre un 42enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di stupefacenti.

I controlli continueranno per garantire la sicurezza lungo la Costa degli Etruschi. Le persone coinvolte sono considerate innocenti fino a prova contraria.