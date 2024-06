Elezioni San Miniato, al ballottaggio vince Simone Giglioli

Simone Giglioli è il nuovo sindaco di San Miniato. Al primo turno nulla di fatto, ma adesso è ufficiale: con la sua coalizione di Centrosinistra, Giglioli si prende la fascia tricolore e prosegue con il secondo mandato. Lo ha deciso il ballottaggio che si è tenuto domenica 23 e lunedì 24 giugno.

Poco dopo le 16, un'ora dall'inizio dello scrutinio delle 26 sezioni, al comitato di Giglioli arriva il nome del vincitore: il sindaco uscente viene riconfermato al secondo turno con oltre il 53% dei voti. Il candidato della coalizione di Centrodestra, Michele Altini, arriva a circa il 46%. Le percentuali definitive dalle urne saranno diffuse a breve. Intanto alla Casa culturale di San Miniato Basso il Pd è in festa.

Giglioli e Altini erano stati i più votati al primo turno e si è trattato di un deja-vu per molte persone: i due hanno ottenuto quasi le stesse percentuali del primo turno del 2019, quando già finirono al ballottaggio. Affluenze in calo, come nel resto dei comuni andati al secondo turno: lo scorso 8 e 9 giugno l'affluenza definitiva a San Miniato fu del 64,91%, questo 24 giugno l'affluenza è scesa al 47,89%.

