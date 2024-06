Mobilità volontaria per personale sanitario, Giannoni (Nursind): "Riavvicinamento in tempi brevi"

Mobilità volontaria del comparto sanitario: nei giorni scorsi NurSind ha firmato il protocollo regionale con le indicazioni per l’attuazione. Un documento molto atteso, soprattutto dalle migliaia di dipendenti del sistema sanitario che intendono spostarsi in un’Azienda del sistema sanitario regionale diversa da quella di appartenenza.

La modalità prevede che il dipendente assunto a tempo indeterminato indichi una sola preferenza dell’Azienda all’interno del sistema sanitario regionale e, per le Aziende territoriali, la zona desiderata. Le istanze presentate, si spiega dal sindacato delle professioni infermieristiche, daranno luogo a graduatorie annuali e l’attuazione effettiva della mobilità avverrà in relazione a una percentuale di accoglimento sul totale della capacità assunzionale della singola Azienda. Tali graduatorie verranno formulate applicando criteri quali anzianità di servizio, situazione personale-familiare, residenza anagrafica e altri criteri di priorità.

“Si tratta di un accordo molto importante - commenta il segretario regionale Giampaolo Giannoni - che permetterà a tanti colleghi di riavvicinarsi a casa. Abbiamo firmato volentieri queste linee perché si tratta di un passo fondamentale per consentire al personale sanitario che attualmente lavora lontano da casa di riavvicinarsi in tempi ragionevoli. Uno strumento importante perché costringerà le aziende che fino a ora facevano aspettare il nulla osta molti mesi a concederlo entro 4 mesi. Coloro che, pur essendo in graduatoria non riusciranno ad avvicinarsi entro l’anno di validità della graduatoria, matureranno un punteggio che varrà l’anno successivo. Un elemento importantissimo a cui si aggiungono le singole mobilità all’interno di ogni Azienda”.

“Con questo accordo - conclude Giannoni - finalmente i colleghi potranno usufruire di uno strumento concreto per essere riavvicinati in tempi brevi alle proprie residenze, non solo all’interno delle singole regioni, ma su tutto il territorio nazionale”.